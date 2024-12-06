Сербія планує продовжити купувати газ в росії — Finance.ua
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Сербія планує продовжити купувати газ в росії

Енергетика
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Сербія веде переговори з росією про продовження контракту на постачання природного газу, який закінчується в березні, і прагне зберегти обсяги поставок на рівні чинної угоди з Газпромом.
Про це пише Bloomberg.
Заступник прем’єр-міністра Сербії Олександар Вулін заявив, що завдяки «міцним відносинам» з москвою, країна має «дуже вигідну позицію для обговорення економічних питань та газової угоди з росією».
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Сербія споживає близько 3 мільярдів кубометрів газу на рік, і близько двох третин цього обсягу отримує від російського Газпрому за вигідними цінами. Попри це, країна працює над диверсифікацією джерел енергії, закуповуючи газ у Азербайджану та відкривши новий маршрут до терміналу скрапленого природного газу в Греції.
Країна знає про зміни у порядку оплати постачання російського газу, які правитель рф володимир путін вніс 5 грудня.
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«Щодо платежів, то ми зробимо все, про що домовимося з росією. Я абсолютно впевнений, що ми підпишемо нову угоду дуже скоро, що ми матимемо прекрасні умови», — заявив Вулін.
За матеріалами:
Корреспондент.net
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