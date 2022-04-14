Світові банки можуть заробити сотні мільйонів доларів на виході російських компаній з бірж — Finance.ua

Світові банки можуть заробити сотні мільйонів доларів на виході російських компаній з бірж

Вчора 15:49 — Фондовий ринок

Світові банки можуть заробити сотні мільйонів доларів на виході російських компаній з бірж

Міжнародні банки BNY Mellon, Deutsche Bank, Citigroup та JPMorgan можуть заробити на делістингу російських компаній із західних бірж сотні мільйонів доларів.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Непередбачений дохід утворюється завдяки тому, що банки, які випустили депозитарні розписки, візьмуть комісію з інвесторів. Скільки можуть становити доходи банків — невідомо, але Reuters на основі даних про збори, надані джерелами, оцінює їх у сотні мільйонів доларів.

За словами двох джерел агентства, банки зазвичай стягують комісію 5 центів за кожну розписку, яку ділять з компанією.

Банки візьмуть цю комісію, навіть незважаючи на те, що були змушені скасувати депозитарні програми, заявили три співрозмовники агентства.

Reuters наводить розрахунок: інвесторам «Роснефти», у якої торгується 150 млн депозитарних розписок, делістинг коштуватиме $7,5 млн.

Отриманню непередбаченого доходу банками може стати на заваді обурення інвесторів, які, швидше за все, не оцінять такого підходу, зазначає агентство.

Якщо росія зобов’яже компанії піти із західних бірж, жодних комісій не повинно бути, оскільки інвестори не мають права вибору в цьому питанні, сказав агентству один з керуючих активами. У свою чергу два інших джерела зазначили, що банкам треба покривати свої витрати.

На ринках США та ЄС торгується понад 30 депозитарних розписок російських компаній, включаючи «Газпром», «Роснефть», «Лукойл». Їх випускали BNY Mellon, Deutsche Bank, Citigroup, JPMorgan. Банки відмовилися коментувати інформацію Reuters.

Раніше у квітні Держдума рф ухвалила законопроєкт, який забороняє розміщувати депозитарні розписки на цінні папери російських компаній на західних майданчиках та зобов’язує провести делістинг уже існуючих.

Російські компанії, депозитарні розписки яких торгуються на західних фінансових ринках, повинні будуть повернутися на фондовий ринок росії, якщо уряд не ухвалить іншого рішення, заявляв глава Мінекономрозвитку рф Максим Решетников.

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