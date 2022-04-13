Очікування інвесторів щодо глобального зростання – найгірші за десятиліття - FT — Finance.ua
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Очікування інвесторів щодо глобального зростання – найгірші за десятиліття - FT

Вчора 19:46Фондовий ринок
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Побоювання великих інституційних інвесторів щодо перспектив глобального економічного зростання через війну в Україні перебувають на найвищому рівні за понад чверть століття.
Про це пише Financial Times.
У березні 71% керуючих фондами заявили, що вони очікують послаблення світової економіки протягом наступних 12 місяців, згідно з поширеним опитуванням Bank of America.
BofA зібрав думки 292 фахівців з інвестицій, які разом контролюють активи у розмірі 833 млрд доларів для пенсійних фондів, страхових компаній, що управляють активами та хедж-фондів.
Стагфляцію — небажане поєднання економічного зростання нижче за тренд та інфляцію вище за тренд — наразі очікують дві третини керуючих фондами, опитаних BofA. Це найгірше значення цього показника із серпня 2008 року, за місяць до краху Lehman Brothers.
Очікування прибутку компаній різко погіршилися, а ризики для стабільності ринку знову повернулися до екстремальних рівнів, що спостерігалися в березні 2020 року під час кризи.
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Ознаки рецесії стають дедалі очевиднішими на ринку нерухомості США та серед малого бізнесу, на який припадає майже половина зайнятості у приватному секторі США.
За даними Національної федерації незалежного бізнесу, кількість власників малого бізнесу, які очікують покращення становища своєї компанії протягом наступних шести місяців, у березні впала до найнижчого рівня за всю 48-річну історію щомісячного опитування.
За матеріалами: Економічна Правда
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