Через санкції росію очікують висока інфляція й глибока рецесія – Мінфін США — Finance.ua

Через санкції росію очікують висока інфляція й глибока рецесія – Мінфін США

Вчора 18:36 — Світ

Через санкції росію очікують висока інфляція й глибока рецесія – Мінфін США

У Міністерстві фінансів США заявили, що західні санкції, які були запроваджені проти за росії за її агресію в Україні, призведуть до високої інфляції та глибокої рецесії в країні.

Про це повідомляє Reuters

«Економічні наслідки, з якими стикається росія (через санкції. — Ред.), є серйозними: висока інфляція, яка буде тільки зростати, і глибока рецесія, яка буде лише поглиблюватися», — сказав високопоставлений чиновник Мінфіну США.

За його словами, росія, як країна з закритою економікою, зможе споживати лише те, що вона виробляє.

Він додав, що росія є виробником в основному товарів і сировини, і, вона погано підготовлена для виробництва власних споживчих і технологічних товарів.

Зазначається, що інфляція в рф досягла вже 6% за останні три тижні, і, це є найкращим показником дії санкцій всередині росії.

Більше того, це також свідчить про зменшення купівельної спроможності рубля. При цьому обмінні курси рубля на чорному ринку були значно нижче офіційного курсу.

Представник Мінфіну також додав, що скорочення обсягів виробництва в росії прогнозується приблизно на рівні в 10% цьогоріч.

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