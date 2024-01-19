Світова економіка переходить до нової норми — міністр фінансів Німеччини Сьогодні 20:40 — Світ

Світова економіка переходить до нової норми — міністр фінансів Німеччини

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив, що світова економіка «переживає перехід до нової норми», яка почалася 2023 року.

Про це він сказав під час виступу на форумі в Давосі.

За його словами, ознаками нової норми стали: зростання штучного інтелекту, геополітична напруженість і загроза фрагментації, рівень боргу, «який скоротив фіскальний простір для фінансування трансформації».

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Однак він сказав, що «з огляду на історичні потрясіння, які ми бачили останніми роками» світова економіка продемонструвала надзвичайну стійкість.

Лінднер зазначив, що світ спостерігає, «ймовірно, початок ери структурних реформ».

Він також прокоментував майбутні президентські вибори в США і можливий другий термін Дональда Трампа, заявивши, що «ми занадто багато говоримо про Трампа в Європі». Він припустив, що Європейському Союзу «слід підготуватися, зміцнюючи нашу конкурентоспроможність» і обороноздатність, а також збільшуючи внески в НАТО, щоб мати можливість співпрацювати зі США «на рівні очей».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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