Суди найчастіше скасовують нові штрафи від ТЦК: причини — Finance.ua
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Суди найчастіше скасовують нові штрафи від ТЦК: причини

Особисті фінанси
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Суди найчастіше скасовують нові штрафи від ТЦК: причини
Суди найчастіше скасовують нові штрафи від ТЦК: причини
Щонайменш 314 справ щодо скасування штрафів від ТЦК станом на початок жовтня знайдено за допомогою пошуковика по судовому реєстру Бабуся за 5 місяців з моменту введення в дію нових норм щодо порушення правил військового обліку. З кожним місяцем справ більшає. У більшості випадків суд скасовує штрафи.
Про це свідчить аналітика Опендатабот.
Так, українські суди з червня до жовтня поточного року розглянули більше 300 справ про оскарження штрафів від ТЦК — вже після введення нових правил та штрафів за порушення правил військового обліку.
Подібних справ більшає з кожним місяцем: якщо в червні їх було лише 10, у вересні кількість звернень досягла 148. Від початку жовтня вже розглянуто 34 справи.
Опендатабот вибірково проаналізував справи щодо скасування штрафів і у більшості випадків суди залишаються на боці позивачів та скасовують штрафи.
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Наразі можна виділити три основні причини скасування штрафів:
  • недотримання ТЦК процедури накладення штрафу;
  • відсутність переконливих доказів вчинення порушень громадянами;
  • штрафи накладаються за період, коли нові норми ще не набули чинності.
Зазначимо, що з початку року на примусове виконання передано майже 12 тисяч штрафів за порушення військового обліку.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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