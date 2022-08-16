Судно із зерном для Африки вирушило з порту "Південний" — Finance.ua
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Судно із зерном для Африки вирушило з порту "Південний"

Казна та Політика
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Судно Brave Commander сьогодні вранці, 16 серпня, із зерном для Африки залишило порт «Південний». Ним доставлять 23 тисячі тонн пшениці.
Судно із зерном для Африки вирушило з порту "Південний"
Про це повідомляє в Facebook Міністерство інфраструктури.
Сьогодні вранці балкер вийшов у напрямку порту Джибуті, після прибуття до якого продовольство буде доправлено споживачам в Ефіопії.
На борту судна, зафрахтованого Світовою продовольчою програмою ООН, 23 тис. тонн пшениці.
Наразі Міністерство інфраструктури та ООН опрацьовують можливості нарощування постачань продовольства для соціально незахищених верств населення Африки.
У ході реалізації Ініціативи про безпечне транспортування агропродукції вже 17 суден вирушили із українських портів. На їх борту понад 475 тис. тонн агропродукції.
За матеріалами:
РБК-Україна
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