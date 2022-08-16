Судно із зерном для Африки вирушило з порту "Південний" — Finance.ua

Судно із зерном для Африки вирушило з порту "Південний" Вчора 11:45 — Казна та Політика

Судно Brave Commander сьогодні вранці, 16 серпня, із зерном для Африки залишило порт «Південний». Ним доставлять 23 тисячі тонн пшениці.

Про це повідомляє в Facebook Міністерство інфраструктури.

Сьогодні вранці балкер вийшов у напрямку порту Джибуті, після прибуття до якого продовольство буде доправлено споживачам в Ефіопії.

На борту судна, зафрахтованого Світовою продовольчою програмою ООН, 23 тис. тонн пшениці.

Наразі Міністерство інфраструктури та ООН опрацьовують можливості нарощування постачань продовольства для соціально незахищених верств населення Африки.

У ході реалізації Ініціативи про безпечне транспортування агропродукції вже 17 суден вирушили із українських портів. На їх борту понад 475 тис. тонн агропродукції.

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