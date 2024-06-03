Суд продовжив арешт Коломойського із заставою 2 млрд гривень до 22 липня — Finance.ua

Суд продовжив арешт Коломойського із заставою 2 млрд гривень до 22 липня Сьогодні 12:14

Шевченківський районний суд Києва продовжив арешт бізнесмена Ігоря Коломойського із заставою 2 млрд гривень.

Про це свідчать матеріали суду.

Рішення суддя ухвалив 24 травня.

«Продовжити підозрюваному строк дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою на 60 (шістдесят) днів, тобто до 22 липня 2024 року включно, в межах строку досудового розслідування кримінального провадження № 72 023 000 410 000 032, із визначенням розміру застави та покладанням обов`язків, передбачених ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва від 22 квітня 2024 року», — йдеться у рішенні.

Суд вкотре наголосив, що Коломойський є громадянином виключно Ізраїлю та Кіпру.

Ігорю Коломойському загрожує довічне позбавлення волі за організацію вбивства кримського юриста в 2003 році.

Шевченківський районний суд Києва продовжив строк арешту Ігоря Коломойського, але зменшив йому суму застави на півмільярда з 2,4 млрд гривень до 1,9 млрд гривень. Також Шевченківський районний суд Києва зобовʼязав Службу безпеки України у випадку погіршення здоровʼя Ігоря Коломойського транспортувати його на лікування в приватний медзаклад.

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