Суд продовжив арешт Коломойського із заставою 2 млрд гривень до 22 липня — Finance.ua
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Суд продовжив арешт Коломойського із заставою 2 млрд гривень до 22 липня

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Шевченківський районний суд Києва продовжив арешт бізнесмена Ігоря Коломойського із заставою 2 млрд гривень.
Про це свідчать матеріали суду.
Рішення суддя ухвалив 24 травня.
«Продовжити підозрюваному строк дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою на 60 (шістдесят) днів, тобто до 22 липня 2024 року включно, в межах строку досудового розслідування кримінального провадження № 72 023 000 410 000 032, із визначенням розміру застави та покладанням обов`язків, передбачених ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва від 22 квітня 2024 року», — йдеться у рішенні.
Суд вкотре наголосив, що Коломойський є громадянином виключно Ізраїлю та Кіпру.
Ігорю Коломойському загрожує довічне позбавлення волі за організацію вбивства кримського юриста в 2003 році.
Шевченківський районний суд Києва продовжив строк арешту Ігоря Коломойського, але зменшив йому суму застави на півмільярда з 2,4 млрд гривень до 1,9 млрд гривень. Також Шевченківський районний суд Києва зобовʼязав Службу безпеки України у випадку погіршення здоровʼя Ігоря Коломойського транспортувати його на лікування в приватний медзаклад.
За матеріалами:
Українські Новини
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