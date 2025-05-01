Створення індустріальних парків з підтримкою держави полегшить повернення українців з-за кордону — Хмельницький Сьогодні 21:33 — Казна та Політика

Створення індустріальних парків з підтримкою держави полегшить повернення українців з-за кордону — Хмельницький

Гостре питання повернення громадян з-за кордону можливо вирішити лише створенням в Україні конкурентих можливостей, вважає український підприємець, засновник холдингу UFuture, інноваційного парку UNIT. City та індустріального парку «Біла Церква» Василь Хмельницький.

«Часто запитують, що потрібно зробити, щоб повернути наших людей з-за кордону. Я не бачу іншого шляху, окрім як через створення в Україні конкурентних можливостей — якісна освіта, робочі місця, гідна зарплата, рівень життя і сервіси. Індустріальний парк — це саме така точка зростання економіки і магніт для інновацій, інвестицій і талантів», — сказав він на форумі «Industrial Evolution: Виробництво вмикає економіку», який відбувся днями у Білій Церкві.

Хмельницький додав, що завдяки підтримці індустріальних парків з боку держави та місцевої громади в країну надходять інвестиції, тоді як індустріальні парки генерують податки в бюджет. За його словами, торік парк «Біла Церква» перерахував до місцевого бюджету 18 млн грн податків, цього року планує 25 млн грн, а наступного — 50 млн грн.

Він подякував за важливі кроки, які держава робить для підтримки індустріальних парків.

«Міністерство економіки ухвалило потужне рішення — компенсувати 50% витрат на будівництво комунікацій при створенні індустріальних парків. … А за підтримки місцевої громади, депутатів та голови міської ради вдалося реалізувати прокладення дороги та комунікацій в парку», — сказав підприємець.

Як повідомлялось, фінська Peikko Group Corporation оголосила 24 червня про введення в експлуатацію промислової будівлі майбутнього заводу з виробництва бетонних з’єднань та композитних конструкцій в індустріальному парку «Біла Церква», заплановані інвестиції в який складуть EUR3 млн.

«Також тут свої виробництва будують англійська та німецька компанії. Є і українські підприємства з Харкова та Сум — справжні герої, які не виїхали за кордон, а продовжують працювати в Україні», — підкреслив Хмельницький.

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