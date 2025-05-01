Створення індустріальних парків з підтримкою держави полегшить повернення українців з-за кордону — Хмельницький — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Створення індустріальних парків з підтримкою держави полегшить повернення українців з-за кордону — Хмельницький

Казна та Політика
0
Створення індустріальних парків з підтримкою держави полегшить повернення українців з-за кордону — Хмельницький
Створення індустріальних парків з підтримкою держави полегшить повернення українців з-за кордону — Хмельницький
Гостре питання повернення громадян з-за кордону можливо вирішити лише створенням в Україні конкурентих можливостей, вважає український підприємець, засновник холдингу UFuture, інноваційного парку UNIT. City та індустріального парку «Біла Церква» Василь Хмельницький.
«Часто запитують, що потрібно зробити, щоб повернути наших людей з-за кордону. Я не бачу іншого шляху, окрім як через створення в Україні конкурентних можливостей — якісна освіта, робочі місця, гідна зарплата, рівень життя і сервіси. Індустріальний парк — це саме така точка зростання економіки і магніт для інновацій, інвестицій і талантів», — сказав він на форумі «Industrial Evolution: Виробництво вмикає економіку», який відбувся днями у Білій Церкві.
Хмельницький додав, що завдяки підтримці індустріальних парків з боку держави та місцевої громади в країну надходять інвестиції, тоді як індустріальні парки генерують податки в бюджет. За його словами, торік парк «Біла Церква» перерахував до місцевого бюджету 18 млн грн податків, цього року планує 25 млн грн, а наступного — 50 млн грн.
Він подякував за важливі кроки, які держава робить для підтримки індустріальних парків.
«Міністерство економіки ухвалило потужне рішення — компенсувати 50% витрат на будівництво комунікацій при створенні індустріальних парків. … А за підтримки місцевої громади, депутатів та голови міської ради вдалося реалізувати прокладення дороги та комунікацій в парку», — сказав підприємець.
Як повідомлялось, фінська Peikko Group Corporation оголосила 24 червня про введення в експлуатацію промислової будівлі майбутнього заводу з виробництва бетонних з’єднань та композитних конструкцій в індустріальному парку «Біла Церква», заплановані інвестиції в який складуть EUR3 млн.
«Також тут свої виробництва будують англійська та німецька компанії. Є і українські підприємства з Харкова та Сум — справжні герої, які не виїхали за кордон, а продовжують працювати в Україні», — підкреслив Хмельницький.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems