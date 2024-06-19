Stellantis відкликає понад мільйон автомобілів марок Dodge, Chrysler, Jeep та інших — Finance.ua

Stellantis відкликає понад мільйон автомобілів марок Dodge, Chrysler, Jeep та інших Сьогодні 03:02 — Технології&Авто

Stellantis відкликає понад мільйон автомобілів марок Dodge, Chrysler, Jeep та інших

Stellantis оголосила про масове відкликання понад мільйон автомобілів у США через проблему з камерами заднього виду. Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США (NHTSA) повідомила, що несправність може призвести до того, що зображення з камер не відображатиметься, що підвищує ризик аварій.

За даними Reuters , відкликання стосується моделей 2021−2022 років Dodge Durango, 2021−2023 років Chrysler Pacifica, Jeep Grand Cherokee L, 2022 Ram 1500, 2500, 3500, а також 2022−2023 років Grand Wagoneer і Ram Promaster. За даними Reuters, ці моделі можуть мати програмний збій, що впливає на роботу камер заднього виду.

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Stellantis планує безкоштовно оновити програмне забезпечення, яке блокує трансляцію зображення з камер заднього виду. Це оновлення спрямоване на усунення проблеми та підвищення безпеки на дорогах. Компанія закликає власників зазначених моделей якнайшвидше звернутися до дилерів для проведення необхідних робіт.

Оновлення програмного забезпечення покликане виправити ситуацію та гарантувати, що камери заднього виду працюватимуть належним чином. Це допоможе знизити ризик аварій і підвищити загальну безпеку автомобілістів.

Stellantis наголошує на важливості швидкого реагування та закликає власників відповідних моделей негайно звернутися до дилерів для оновлення програмного забезпечення.

MMR За матеріалами:

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