Ставки ПДВ у світі: від найвищих до найнижчих (інфографіка) — Finance.ua

Ставки ПДВ у світі: від найвищих до найнижчих (інфографіка) Сьогодні 11:25 — Світ

Ставки ПДВ у світі: від найвищих до найнижчих (інфографіка), Фото: DR

В Україні можуть підвищити деякі податки, зокрема військовий збір з 1,5% до 5%. Поки податок на додану вартість (ПДВ) не планується змінювати, але під час візиту представників МВФ обговорювали можливість підвищення ПДВ на 2%. За словами голови бюджетного комітету ВР Роксолани Підласої, така вимога може виникнути, якщо бюджетні витрати на 2025 рік перевищать доходи.

Зараз в Україні ПДВ становить 20%, для ліків — 7%, а для деяких сільськогосподарських товарів — 14%.

Які ставки податку на додану вартість діють у різних країнах пише «Слово і діло».

Ставки ПДВ у світі: від найвищих до найнижчих

Податок на додану вартість стягується у більшості країн світу. Але при цьому в кожній державі можуть бути свої нюанси: наприклад, деякі товари можуть не оподатковуватись ПДВ або для них діє знижена ставка, або ж розмір податку варіюється в залежності від регіону.

Найвища базова ставка ПДВ в Угорщині — 27%. Але для низки товарів, наприклад, деяких продуктів, ліків тощо, застосовується знижена ставка.

У Фінляндії з 1 вересня ставку податку на додану вартість збільшили з 24% до 25,5%. Влада очікує, що це принесе до бюджету країни додатково мільярд євро на рік.

Водночас у країні, як і раніше, діятиме знижена ставка на продукти та деякі інші товари, у тому числі ліки.

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Ставку ПДВ у розмірі 25% встановлено в Данії, Норвегії, Хорватії та Швеції, у розмірі 24% — у Греції, Ісландії, у розмірі 23% — Ірландії, Польщі, Португалії, у розмірі 22% — в Естонії, Італії, Словенії, Уругваї, у розмірі 21% — в Аргентині, Бельгії, Іспанії, Латвії, Литві, Нідерландах, Чехії, Чорногорії.

ПДВ у розмірі 20%, крім України, сплачують мешканці Австрії, Албанії, білорусі, Болгарії, Бразилії (варіюється залежно від штату), Британії, Вірменії, Мадагаскару, Марокко, росії, Молдови, Сербії, Словаччини, Туреччини та Франції.

Найнижчі ставки ПДВ

Найнижча ставка податку на додану вартість — 10% і нижче — у таких країнах: Австралія, Багамські Острови, Бахрейн, В’єтнам, Камбоджа, Лаос, Малайзія, Монголія, Папуа Нова Гвінея, Парагвай, Південна Корея та Японія (по 10%), Сінгапур (9%), Ліхтенштейн та Швейцарія (8,1%), Нігерія (7,5%), Панама, Таїланд (по 7%), М’янма, ОАЕ та Оман (по 5%), Східний Тимор (2,5%).

У США, наприклад, немає єдиного податку додану вартість — його розмір і використання різняться від штату до штату.

Нагадаємо, місія Міжнародного валютного фонду бачить недостатність ресурсів в законопроєкті з підвищення податків і серед додаткових джерел пропонує переглянути ПДВ.

🥇 До речі, Україна багата і наповнена визначними й цікавими фактами та рекордами. Всі ці чудові досягнення просто неможливо вмістити на одній карті, але ми спробували щось показати:

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