Статус біженця в Канаді для українців 2022: особливості, оформлення, розмір допомоги — Finance.ua

Статус біженця в Канаді для українців 2022: особливості, оформлення, розмір допомоги

Вчора 20:04 — Особисті фінанси

Статус біженця в Канаді для українців 2022: особливості, оформлення, розмір допомоги

Влада Канади 2 червня 2022 року повідомила, що біженці з України, які прибули в країну, отримають одноразові виплати. Поряд з тим, що на початку березня уряд країни запустив спеціальну програму допомоги для українців, перспектива переїзду в Канаду обростає привабливими аргументами.

3 березня 2022 року Уряд Канади анонсував програму Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel для екстреного в’їзду українців на територію держави. Беручи участь у цій програмі, наші співвітчизники можуть:

легально перебувати в країні 2 роки і більше;

отримати доступ до освіти та роботи;

скористатися медичними послугами.

Прийом заявок почався 17 березня, і з цього моменту стала відома процедура оформлення Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel (CUAET). Біженцям необхідно подати онлайн заявку на отримання канадської гостьової візи та заяву на отримання відкритого дозволу на роботу строком на 3 роки.

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Відомо, що українці, а також їхні найближчі родичі можуть оформити таку допомогу і легально перебувати в Канаді 2-3 роки. Діти мають право зареєструватися і почати освітній процес в одній з канадських шкіл, але можливо це тільки після прибуття в країну.

Для того щоб полегшити подорож до Канади, уряд запустив чартерні рейси з Польщі для українців. Три з них вже успішно реалізовані:

23 травня в Вінніпег (Манітоба)

29 травня в Монреаль (Квебек)

2 червня в Галіфакс (Нова Шотландія)

Після прибуття в країну українцям гарантовано безкоштовне проживання протягом 14 днів.

Чи можна оформити статус біженця в Канаді 2022

Важливо розуміти, що процедура оформлення за програмою Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel і статус біженця — це різні речі. У Канаді складно оформити біженство, і війна в Україні — не привід для схвалення вашої заявки. Як правило, позитивну відповідь дають тим, хто відчуває дискримінацію за статевою або расовою ознакою, в інших випадках людину депортують з країни.

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Саме тому багато експертів рекомендують не акцентувати свою увагу на статусі біженства і відразу оформляти Authorization for Emergency Travel.

Допомога біженцям в Канаді 2022

Канадський уряд всіляко допомагає українцям, постраждалим від війни, адаптуватися в нових умовах. Влада заявила, що прибулі в Канаду українці отримають одноразову допомогу у розмірі 3 000 канадських доларів (близько 2 400 дол. США). Дітям до 17 років покладається 1 500 канадських доларів (1 200 дол. США).

Для того, щоб отримати гроші, потрібно мати:

дозвіл на роботу або навчання;

тимчасовий ВНП;

документи, що підтверджують вашу участь у програмі CUAET.

Далі потрібно відкрити рахунок в канадському банку, зайти на офіційний сайт уряду і подати заявку на одноразову виплату. Кошти надійдуть на рахунок протягом 5 днів.

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