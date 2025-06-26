Статки мільярдерів за останнє десятиліття зросли на 6,5 трильйона доларів — Finance.ua

Статки мільярдерів за останнє десятиліття зросли на 6,5 трильйона доларів Сьогодні 18:00 — Особисті фінанси

Статки мільярдерів за останнє десятиліття зросли на 6,5 трильйона доларів

на 6,5 трлн доларів (4,8 трлн фунтів стерлінгів) у реальному вираженні, що еквівалентно 14,6% світового виробництва. За даними Oxfam , за останнє десятиліття статки 3000 мільярдерів світу зросли4,8 трлн фунтів стерлінгів) у реальному вираженні, що еквівалентно

Загалом 1% найбагатшого населення світу заробив щонайменше 33,9 трлн доларів у реальному вираженні, чого, за словами благодійної організації, «достатньо, щоб покінчити з щорічною глобальною бідністю 22 рази».

Країни

У Великій Британії кількість мільярдерів різко зросла з 15 у 1990 році до 165 у 2024 році.

Згідно з окремими даними організації Equality Trust, яка виявила, що їхні середні статки зросли більш ніж на 1000% за той самий період, мільярдери платять «ефективні податкові ставки, близькі до 0,3% від їхніх статків, що значно нижче за те, що платять звичайні працівники», заявила Oxfam.

Іспанія, Бразилія, Німеччина і Південна Африка підписали на саміті G20 пропозицію щодо запровадження мінімального податку в розмірі 2% для надбагатих з метою скорочення нерівності та збільшення державних доходів.

Прогнози щодо його потенційного впливу різняться, але дослідження провідного французького економіста Габріеля Зукмана показало, що він може принести до 250 млрд доларів додаткових доходів.

Країни закликали інші уряди підтримати цю кампанію, заявивши, що податок на надбагатих доповнюватиме переговори щодо оподаткування цифрової економіки та поточні зусилля із запровадження глобального мінімального корпоративного податку в розмірі 15% для транснаціональних компаній.

Представники Іспанії, Бразилії, Німеччини та Південної Африки стверджують, що необхідно вжити заходів для протидії використанню податкових гаваней, і податок буде розроблено таким чином, щоб запобігти ухиленню від сплати податків мільярдерами, які вважають за краще жити, наприклад, у Монако або Джерсі, але заробляють у більших економіках, як Велика Британія чи Франція.

Раніше писали , що Україна посідає 85 місце (із 141) у рейтингу країн світу за рівнем захисту фінансової таємниці, складеному британською організацією Tax Justice Network. При визначенні Індексу враховуються послуги із забезпечення фінансової таємниці, якими користуються для ухилення від сплати податків, а також для того, щоб сховати корупційні активи в офшорах.

Організація Tax Justice Network з 2009 року складає рейтинг, щоб оцінити ступінь прозорості фінансової діяльності та масштаби її тіньової складової у світовій економіці.

При складанні рейтингу враховуються 20 показників, у тому числі: банківська таємниця, наявність офшорних фінансових послуг, відомості про власність активів та власників юридичних осіб, ступінь прозорості фінансової звітності публічних компаній, реєстри трастів та фондів, режими фінансового та податкового регулювання, політика протидії ухиленню від сплати податків, участь країн в обміні даними про фінансові рахунки на міжнародному рівні тощо.

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