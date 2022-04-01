Стан бізнесу під час війни - опитування — Finance.ua

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Стан бізнесу під час війни - опитування

Вчора 08:43Особисті фінанси
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Стан бізнесу під час війни - опитуванняСтан бізнесу під час війни - опитування, freepik.com
Сьогодні український бізнес найбільше потребує подактових канікул. Серед інших згадок — допомога з організацією логістики, доступ до здешевлених фінансів, просування продукції та збереження ключових співробітників від від’їзду за кордон, військової служби.
Про це свідчать результати опитування підприємців компанією Gradus Research.
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Відповідаючи на питання «Яка допомога від уряду потрібна вам сьогодні?», підприємці на перше місце поставили податкові канікули (37%). На другому, з великим відривом, — допомога з логістикою (17%).
Підприємці усіма силами намагаються врятувати свою справу від закриття. Для цього український бізнес вдається до галузевої трансформації. Кожен п’ятий (21%) розпочав цей процес, 16% вже мають результат і стільки же планують долучитися до трансформації.
Інфографіка: Gradus Research Інфографіка: Gradus Research
До режиму часткової роботи або взагалі до припинення функціонування вдалося до 85% бізнесу, серед яких 1% припинили діяльність та не планують відновлення, а 35% призупинили діяльність, чекаючи кращих часів.
Складні для бізнесу часи позначаються на фонді заробітної плати та закупівлях — всього 3-5% бізнесу збільшили ці виплати, розцінюючи їх, як соціальну допомогу, 14-19% виконують виплати на довоєнному рівні. Решта або знизили або взагалі припинили виплати — 39% не виплачують заробітну плату, а 29% зупинили відрахування постачальникам.
Інфографіка: Gradus Research Інфографіка: Gradus Research

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.ua
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