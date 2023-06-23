Стали відомі деталі про перше у світі вживлення чипа Neuralink у людський мозок — Finance.ua

Стали відомі деталі про перше у світі вживлення чипа Neuralink у людський мозок Сьогодні 23:43 — Технології&Авто

Голова SpaceX і Tesla Ілон Маск заявив, що його стартап Neuralink проведе пряму трансляцію першої операції з імплантації чипа у мозок людини. Про це бізнесмен розповів на конференції Viva Technology у Парижі, передає Reuters.

«За словами Маска, Neuralink планує імплантувати чип пацієнту з тетраплегією або паралічем нижніх кінцівок під час вебтрансляції, яку проводитиме Reuters», — ідеться в публікації медійного агентства.

При цьому Маск не уточнив, скільком пацієнтам його компанія планує імплантувати чипи і як довго триватиме операція для кожного пацієнта. Також поки невідомо, чи буде трансляція або запис ефіру доступний широкій громадськості.

За задумом Маска, чипи Neuralink можуть стати у пригоді людям, які втратили рухливість кінцівок. Стартап вже давно проводить випробування на вівцях, свинях і мавпах. Щоправда, раніше Маск вже мав проблеми із законом через масову смерть піддослідних тварин.

Нагадаємо — наприкінці травня Neuralink отримала дозвіл американського регулятора FDA на проведення клінічних випробувань на людях. Жодній компанії з розробки нейрочипів не вдалося отримати остаточне схвалення відомства. Втім діставши дозвіл на дослідження за участю пацієнтів, Neuralink отримала шанс стати першою фірмою, яка завоює нішу на ринку.

Раніше Маск заявляв, що Neuralink змусить паралізованих ходити, сліпих бачити та зрештою перетворить людей на кіборгів. Торік восени бізнесмен пообіцяв, що чипи Neuralink імплантуватимуть людям «вже за шість місяців», і навіть був готовий випробувати їх на собі. Проте, у лютому стартап Neuralink піддався ш квалу гострої критики.

noworries За матеріалами:

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