Стало відомо, скільки спецдозволів на користування надрами видали у 2023 році — Finance.ua

Стало відомо, скільки спецдозволів на користування надрами видали у 2023 році
Минулого року Державна служба геології та надр оформила 465 спеціальних дозволів на користування надрами. Це на 58% більше, ніж у 2022 році.
Про це повідомляє пресслужба установи за даними публічного звіту голови Держгеонадр Романа Опімаха.
«У 2023 році Держгеонадра видали 465 спеціальних дозволів на користування надрами, що на 58% більше, ніж роком раніше. Розмір збору сягнув рекордних 2,4 мільярда гривень, з яких 75% склали надходження, отримані в результаті проведення електронних торгів», — йдеться в повідомленні.
За даними звіту, від продажу спецдозволів до держбюджету надійшло 1,7 млрд грн, у тому числі за виставлені лоти в 2021—2022 роках і гарантійні внески.
Середня ціна продажу за підсумками торгів зросла майже втричі.
Пісок став найпопулярнішою корисною копалиною на аукціонах, де було продано 22 спецдозволи на суму 180 млн грн.
У 2023 році найдорожчим лотом став дозвіл на видобування андезиту на родовищі «Камʼяницьке-2» у Закарпатській області, який був реалізований за 75 млн грн. Його придбала компанія «КобальтумРесурсЕкспорт». Під час торгів ціна зросла на 55%.
Найбільше зростання початкової ціни було зафіксовано під час аукціону з продажу спецдозволу на видобування гальки, гравію, піщано-галькового матеріалу, піску на родовищі «Ділянка Черніївська-2» на Івано-Франківщині. Початкова ціна в ході торгів зросла на 4902% - до 27 млн грн. Ліцензію придбала компанія «Корисна Копальня».
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