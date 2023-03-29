Надрам України через війну завдано збитків на 10 трильйонів – Міндовкілля — Finance.ua

Надрам України через війну завдано збитків на 10 трильйонів – Міндовкілля Сьогодні 06:40 — Казна та Політика

Надрам України через війну завдано збитків на 10 трильйонів – Міндовкілля

Надрам України, за попередніми підрахунками, завдано збитків на 10 трильйонів гривень — уже прийняті та зареєстровані в Мін’юсті сім методик, згідно з яким підраховуються збитки, яких завдала довкіллю війна рф проти України.

Про це заявили у Міндовкіллі, повідомляє Медіацентр Україна — Укрінформ.

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«Зокрема, за чотирма напрямками вже підраховуються збитки. Це — земля, ґрунти, атмосферне повітря, водні ресурси. Держекоінспекція працює в цьому напрямку, і вже нараховано майже 2 трлн гривень збитків. І це тільки початок, бо ще дуже багато роботи. Ще треба підрахувати збитки, що стосуються лісів, природно-заповідного фонду», — розповів начальник відділу екологічного контролю Управління екологічного контролю та методології Міндовкілля Олександр Ставнійчук.

За його словами, у питанні, що стосується шкоди, завданої українським надрам, лише за попередніми оцінками сума збитків складає близько 10 трлн гривень.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

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