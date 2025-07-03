Стало відомо, що саме обіцяє Марк Цукерберг працівникам OpenAI за перехід в Meta — Finance.ua
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Стало відомо, що саме обіцяє Марк Цукерберг працівникам OpenAI за перехід в Meta

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Стало відомо, що саме обіцяє Марк Цукерберг працівникам OpenAI за перехід в Meta
Стало відомо, що саме обіцяє Марк Цукерберг працівникам OpenAI за перехід в Meta
Корпорація Meta розпочала масштабний найм топових дослідників штучного інтелекту, пропонуючи компенсаційні пакети до $300 млн за чотири роки, з яких понад $100 млн виплачуються в перший рік, включно з акціями.
За даними Wired, щонайменше 10 таких пропозицій отримали співробітники OpenAI, але не всі її прийняли.
Meta наймає дослідників для нової команди Meta Superintelligence Labs (MSL), яку очолюють Александр Ванґ (екс-CEO Scale AI) і Нат Фрідман (екс-CEO GitHub). Meta найняла щонайменше 11 дослідників з OpenAI, Anthropic і Google, включно з Шенцзя Чжао, Шучао Бі, Цзяхуей Юй, Хун’ю Жень, Лукасом Беєром, Александром Колесниковим і Сяохуа Чжаєм, які працювали над моделями GPT-4, o3 і Vision Transformer.
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Цукерберг особисто зв’язується з кандидатами, обіцяючи необмежений доступ до обчислювальних ресурсів, зокрема GPU, що є критичним для ШІ-досліджень. Дехто з OpenAI вагається, вважаючи, що їхній вплив у Meta буде меншим, ніж у поточній компанії.
Речник Meta Енді Стоун виступив зі спростуванням повідомлення розмірів компенсацій, зазначивши, що такі суми стосуються лише кількох керівних посад. CTO Meta Ендрю Босворт додав, що ринок талантів «гарячий», але $100 млн бонуси — нестандартна практика.
OpenAI відреагувала різко. Головний науковий директор Марк Чен порівняв дії Meta з «крадіжкою з дому», а CEO Сем Альтман у внутрішньому повідомленні назвав їх «несмаком», наголосивши, що «місіонери переможуть найманців». OpenAI переглядає компенсації, щоб утримати таланти.
За матеріалами:
mezha.media
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