США виділили Україні 7,5 млрд доларів допомоги — Finance.ua
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США виділили Україні 7,5 млрд доларів допомоги

Вчора 15:45Казна та Політика
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США виділили додаткову фінансову підтримку Україні в розмірі 7,5 мільярдів доларів. Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.
«З нетерпінням чекаю на співпрацю з Денисом Шмигалем, щоб допомогти Україні захиститися від російської агресії, підтримати її стійкість та відновлення. Маючи пряму бюджетну підтримку в розмірі 7,5 мільярдів доларів, ми забезпечимо, щоб Україна і надалі була сильною», — зазначила Брінк.
Раніше посол США в Україні у своєму Twitter повідомила про нову фінансову допомогу від США у розмірі 1 млрд доларів. Також вона додала, що очікується ще 7,5 мільярда доларів фінансової допомоги Україні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: УНН
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