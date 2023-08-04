США виділили понад $360 мільйонів на подолання викликів нестачі продовольства — Finance.ua
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США виділили понад $360 мільйонів на подолання викликів нестачі продовольства

Світ
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США виділили понад $360 мільйонів на подолання викликів нестачі продовольства
США виділили понад $360 мільйонів на подолання викликів нестачі продовольства
Уряд Сполучених Штатів оголосив про виділення багатомільйонного пакета з метою усунення причин нестачі продовольства передусім у регіонах, які гостро відчувають наслідки голоду.
З відповідною заявою виступив у четвер в ООН державний секретар США Ентоні Блінкен.
«Сьогодні я оголошую про виділення додаткових $362 мільйонів на подолання причин нестачі продовольчої безпеки та на підвищення стійкості», — зауважив глава Держдепартаменту США.
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Він зазначив, що допомога спрямовуватиметься передусім на підтримку Гаїті, а також одинадцяти африканських країн.
При цьому, Блінкен закликав міжнародну спільноту долучитися до цієї підтримки: «Сполучені Штати надалі виконуватимуть свою роль, але це за визначенням є глобальним викликом, який вимагає глобальних ресурсів».
Він зазначив, що США звертатимуться до урядів, компаній і благодійних організацій, щоби ті допомогли покращувати доступ до харчування та інвестувати в забезпечення стійкості продовольчих систем.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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