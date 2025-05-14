США втратять $12,5 млрд через зменшення потоку туристів у 2025 році — Finance.ua

США втратять $12,5 млрд через зменшення потоку туристів у 2025 році Сьогодні 19:15 — Світ

США втратять $12,5 млрд через зменшення потоку туристів у 2025 році

За даними Всесвітньої ради з подорожей і туризму, очікується, що витрати на міжнародні подорожі до Сполучених Штатів у 2025 році скоротяться приблизно на 7%, або на 12,5 мільярда доларів. Туристи змушені обирати інші напрямки через економічні та політичні міркування.

Про це повідомляє Reuters

Сполучені Штати можуть стати єдиними серед 184 країн, де очікується зниження доходів від міжнародного туризму цього року.

Згідно з прогнозами Світової ради з питань туризму та подорожей (WTTC), витрати іноземних туристів у США зменшаться на 7% і становитимуть менш як $169 мільярдів.

Голова WTTC Джулія Сімпсон пояснила, що поки інші країни активно приваблюють туристів, США, схоже, демонструють закритість для іноземних мандрівників.

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Зміцнення долара, що робить відпустки у США дорожчими, спричинив зниження витрат на іноземні поїздки у 2024 році, однак, тепер політика та побоювання щодо перетину кордону також впливають на показники відвідуваності США.

За даними організації, кількість подорожей з Канади та Мексики, найбільшого джерела туристів до США, скоротилася приблизно на 20% у річному обчисленні. Також спостерігається тенденція до зниження кількості візитів відбританських, німецьких та південнокорейських мандрівників.

Особливо відчутні втрати у великих туристичних центрах, таких як Нью-Йорк, який очікує на 800 тисяч менше іноземних відвідувачів і $4 мільярди втрат.

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