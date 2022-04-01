США відкриють Стратегічний нафтовий резерв: що це означає — Finance.ua
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США відкриють Стратегічний нафтовий резерв: що це означає

Вчора 12:17Енергетика
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Президент США Джо Байден ухвалив рішення відкрити Стратегічний нафтовий резерв і почати постачання додаткової нафти на внутрішній ринок, щоб стримати зростання цін на пальне.
Про це йдеться в заяві , опублікованій на сайті Білого дому у четвер, 31 березня.
Оскільки Сполучені Штати оголосили ембарго на постачання російської нафти та газу через війну, яку розв’язав кремль в Україні, в країні значно подорожчав бензин — на початку року він коштував близько $3,30 за галон (3,8 літра), а зараз ціна перевищила $4,20.
«США — найбільший нафтовиробник у світі та експортер енергії, і всеодно дії диктатора [президента рф володимира путіна], що перебуває на іншому кінці світу, все ще відбиваються на гаманцях американських сімей», — зазначили в Білому домі.
Для порятунку гаманців американців Білий дім оголосив план, що складається із двох частин.
По-перше, відбудеться збільшення постачання нафти на американський ринок для стимулювання внутрішнього виробництва палива. Щодня протягом 6 місяців із Стратегічного нафтового резерву на ринок поставлятиметься 1 млн барелів нафти. У Білому домі це називають найбільшим у світовій історії вивільненням нафтових запасів.
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Також планується наростити до кінця року видобуток нафти. Байден закликав Конгрес змусити нафтові компанії виплачувати компенсації за нафтові свердловини та ділянки нафтовидобутку, які перебувають у них в оренді, але не використовуються і простоюють марно.
Друга частина плану — збільшити виробництво енергії з відновлюваних джерел та знизити залежність від нафти. Байден закликає Конгрес прийняти його масштабний план прискорення переходу на екологічно чисту енергію, що виробляється в Америці.
За матеріалами: ТСН
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