росія намагається продати свою нафту Індії із серйозною знижкою — ЗМІ — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

росія намагається продати свою нафту Індії із серйозною знижкою — ЗМІ

Вчора 11:14Казна та Політика
591
росія готова надавати Індії великі знижки на свою нафту на тлі міжнародного тиску та зниження попиту на російську сировину після вторгнення в Україну.
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.
За даними джерел агентства, країна, яка опинилася під найбільшою кількістю санкцій у світі, пропонує Urals зі знижкою до 35 доларів за барель відносно цін до війни, щоб спонукати Індію купувати ще більші обсяги нафти. Транзакції здійснюватимуться між «роснафтою» та індійською держкорпорацією «Indian Oil».
росія хоче, щоб Індія спочатку взяла 15 млн барелів, законтрактованих на цей рік, зазначає Bloomberg, але поки не зрозуміло, якою може бути верхня межа обсягу закупівлі. Вважається, що Індія має обмежений попит на пропоновані сорти.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: УНІАН
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.