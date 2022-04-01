росія намагається продати свою нафту Індії із серйозною знижкою — ЗМІ

Вчора 11:14 — Казна та Політика

росія готова надавати Індії великі знижки на свою нафту на тлі міжнародного тиску та зниження попиту на російську сировину після вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

За даними джерел агентства, країна, яка опинилася під найбільшою кількістю санкцій у світі, пропонує Urals зі знижкою до 35 доларів за барель відносно цін до війни, щоб спонукати Індію купувати ще більші обсяги нафти. Транзакції здійснюватимуться між «роснафтою» та індійською держкорпорацією «Indian Oil».

росія хоче, щоб Індія спочатку взяла 15 млн барелів, законтрактованих на цей рік, зазначає Bloomberg, але поки не зрозуміло, якою може бути верхня межа обсягу закупівлі. Вважається, що Індія має обмежений попит на пропоновані сорти.

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