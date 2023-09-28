США прийняли Ізраїль у програму безвізового режиму — Finance.ua
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США прийняли Ізраїль у програму безвізового режиму

Світ
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США прийняли Ізраїль у програму безвізового режиму
США прийняли Ізраїль у програму безвізового режиму
Адміністрація президента США Джо Байдена вирішила прийняти Ізраїль до програми безвізового в'їзду до країни (VWP).
Про це повідомляють інформагентство Reuters та видання The Times of Israel.
Штатам все ще потрібен час, щоб підготувати свої електронні системи до вступу Ізраїлю до безвізової програми, проте представники адміністрації Байдена на брифінгу для журналістів у вівторок перед офіційним оголошенням заявили, що розраховують ввести їх у дію до 30 листопада.
Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр внутрішньої безпеки Ізраїлю Алехандро Майоркас зробили відповідні офіційні заяви в середу, 27 вересня.
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Ізраїльтяни матимуть змогу подорожувати до Штатів без візи через два місяці після того, як країна виконає всі вимоги, включаючи послаблення обмежень для американців палестинського походження.
Для допуску до програми, що дозволяє мандрівникам залишатися в країні без візи на строк до 90 днів, Вашингтон вимагає від Ізраїлю виконання вимог щодо таких питань, як боротьба з тероризмом, правоохоронна діяльність, імміграційне забезпечення, безпека документів та прикордонний контроль.
Користувачі системи подання заявок ESTA отримають відповідь протягом 72 годин та отримають дворічну візу, що підходить для багаторазових поїздок.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Корреспондент.net
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