Ізраїль продовжив візи українським біженцям та спростив працевлаштування — Finance.ua

Ізраїль продовжив візи українським біженцям та спростив працевлаштування Сьогодні 12:21 — Особисті фінанси

Ізраїль продовжив візи українським біженцям та спростив працевлаштування

Ізраїль оновив свою політику щодо працевлаштування українців, а також продовжив дію віз для тих, хто приїхав до країни після початку повномасштабного вторгнення росії в України.

За повідомленням урядового порталу Ізраїлю, міністр внутрішніх справ Моше Арбель оновив політику щодо перебування громадян України в Ізраїлі, враховуючи «плин часу та набутий досвід».

Українцям тепер дозволяється працевлаштуватися за умови, що минуло 90 днів з моменту їхнього в'їзду в Ізраїль і вони мають український паспорт.

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Роботодавець зобов’язаний перевірити, чи справді у його працівника є український паспорт і чи він перебуває в Ізраїлі більше 90 днів.

Також міністр внутрішніх справ ухвалив рішення продовжити до 31 січня 2024 року ліцензії на візит типу В/2 (туристичні) громадянам України, які на законних підставах перебували в Ізраїлі в день початку повномасштабного вторгнення рф або в'їхали після його початку. Після завершення цього періоду, візи будуть переглянуті.

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