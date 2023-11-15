США приєдналися до декларації про відповідальне використання ШІ з військовою метою — Держдеп Вчора 03:43 — Технології&Авто

США приєдналися до декларації про відповідальне використання ШІ з військовою метою — Держдеп

Сполучені Штати приєдналися що 45 країн Європи, Північної Америки, Африки та інших регіонів світу, які схвалили Політичну декларацію про відповідальне використання штучного інтелекту (ШІ) та автономності з військовою метою.

Про це повідомляє Держдепартамент США.

«Ця новаторська ініціатива містить десять конкретних заходів щодо відповідального розвитку та застосування у військовій сфері ШІ та автономності», — зазначається у повідомленні.

Наголошується, що декларація створює основу для продовження діалогу між державами щодо відповідального використання військовими повного спектру додатків ШІ.

У США назвали це «важливим кроком» для створення міжнародної системи відповідальності. Водночас у Вашингтоні висловили намір співпрацювати з іншими державами, які підтримують цю ініціативу.

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До декларації приєдналися уряди Австралії, Австрії, Албанії, Бельгії, Болгарії, Вірменії, Греції, Грузії, Данії, Естонії, Ірландії, Ісландії, Іспанії, Італії, Канади, Кіпру, Косова, Латвії, Литви, Ліберії, Лівії, Люксембургу, Малаві, Мальти, Марокко, Нідерландів, Німеччини, Північної Македонії, Португалії, Республіки Корея, Румунії, Сан-Марино, Сінгапуру, Словаччини, Словенії, Сполученого Королівства, Туреччини, Угорщини, Фінляндії, Франції, Хорватії, Чехії, Чорногорії, Швеції та Японії.

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