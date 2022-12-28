США працюють над збереженням енергосистеми України протягом зими - посол — Finance.ua

США працюють над збереженням енергосистеми України протягом зими - посол Сьогодні 16:34 — Енергетика

Сполучені Штати продовжують надавати всебічну підтримку для роботи енергетичних систем в Україні після тривалих атак росії на інфраструктуру.

Про це написала у Twitter посол США в Україні Бріджет Брінк.

Посол заявила, що посольство в Києві «пишається тим, що виконує місію держсекретаря, працюючи день і ніч з українськими партнерами, щоб допомогти зберегти енергосистему працездатною протягом зими».

«Ми підтримуємо Україну», — додала Брінк.

Раніше ЗМІ повідомляли, що ремонт енергетичної інфраструктури України, яка постраждала від російських ракетних обстрілів, ускладнюється дефіцитом необхідних компонентів і несумісністю тих компонентів, які Києву можуть передати західні партнери.

Нагадаємо, в середині грудня Сполучені Штати відправили Україні першу частину свого енергетичного обладнання вартістю близько 13 мільйонів доларів, щоб підтримати енергетичну інфраструктуру країни після нападу зі сторони росії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

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