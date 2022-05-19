США позбавлять росію можливості обслуговувати борг після 25 травня – Мінфін — Finance.ua
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США позбавлять росію можливості обслуговувати борг після 25 травня – Мінфін

Вчора 11:47Світ
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США позбавлять росію можливості обслуговувати борг після 25 травня – МінфінСША позбавлять росію можливості обслуговувати борг після 25 травня – Мінфін
Уряд Сполучених Штатів планує відмовитися від продовження після 25 травня дії ліцензії, яка тимчасово дозволяла росії обслуговувати свій суверенний борг у доларах в умовах санкцій.
Про це заявила в середу міністр фінансів США Джанет Єллен під час пресконференції в німецькому Бонні.
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«На початку, коли ми ввели ці санкції проти росії, ми створили виняток, який забезпечував певний проміжок часу, аби дозволити провести впорядкований перехід, а інвестори могли розпродати цінні папери», — сказала очільниця мінфіну США.
За її словами, цей період був обмеженим, і, швидше за все, він уже не буде продовжуватися після 25 травня, коли завершується дія чинної ліцензії.
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Вона додала, що остаточного рішення поки не прийнято, однак «малоймовірно, що вона (ліцензія — ред.) буде продовжена».
Нагадаємо, після вторгнення росії в Україну Сполучені Штати ввели потужні санкції проти росії, в тому числі заморозили її зовнішні рахунки в банках. Водночас з метою зменшення негативного впливу для західних інвесторів, які вели бізнес з рф, уряд США ввів ліцензію, що дозволяла російському уряду робити виплати в доларах по суверенному боргу на тимчасовій основі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Укрінформ
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