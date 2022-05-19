США позбавлять росію можливості обслуговувати борг після 25 травня – Мінфін — Finance.ua

США позбавлять росію можливості обслуговувати борг після 25 травня – Мінфін

Вчора 11:47 — Світ

США позбавлять росію можливості обслуговувати борг після 25 травня – Мінфін

Уряд Сполучених Штатів планує відмовитися від продовження після 25 травня дії ліцензії, яка тимчасово дозволяла росії обслуговувати свій суверенний борг у доларах в умовах санкцій.

Про це заявила в середу міністр фінансів США Джанет Єллен під час пресконференції в німецькому Бонні.

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«На початку, коли ми ввели ці санкції проти росії, ми створили виняток, який забезпечував певний проміжок часу, аби дозволити провести впорядкований перехід, а інвестори могли розпродати цінні папери», — сказала очільниця мінфіну США.

За її словами, цей період був обмеженим, і, швидше за все, він уже не буде продовжуватися після 25 травня, коли завершується дія чинної ліцензії.

Вона додала, що остаточного рішення поки не прийнято, однак «малоймовірно, що вона (ліцензія — ред.) буде продовжена».

Нагадаємо, після вторгнення росії в Україну Сполучені Штати ввели потужні санкції проти росії, в тому числі заморозили її зовнішні рахунки в банках. Водночас з метою зменшення негативного впливу для західних інвесторів, які вели бізнес з рф, уряд США ввів ліцензію, що дозволяла російському уряду робити виплати в доларах по суверенному боргу на тимчасовій основі.

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