Почнуть друкувати гроші: названо наслідки дефолту для росії — Finance.ua

Почнуть друкувати гроші: названо наслідки дефолту для росії

Вчора 17:03 — Фондовий ринок

На початку квітня рф зробила платіж за двома облігаціями — близько $650 млн, однак у рублях, а не в доларах. Рубльовий платіж, за визначенням кредитних деривативів, є потенційним дефолтом.

У зв’язку з цим росЗМІ навіть вирішили пояснити населенню, як підготуватися до економічної катастрофи.

Вже на початку наступного місяця закінчиться 30-денний пільговий період для виплат за вказаними облігаціями, і тоді інвестори матимуть три варіанти: почекати, споглядаючи, що буде далі; подати позов до суду проти рф; податися до арбітражного суду згідно із двостронніми договорами, які росія уклала з багатьма країнами.

Якщо ж до 4 травня країна-агресор рф виплатить за валютними облігаціями, то дефолт «скасують» або точніше відтермінують, оскільки одразу доведеться думати про погашення наступного боргу до 25 травня.

Що чекати після дефолту

Навіть якщо рф оголосить про дефолт, вона буде зобов’язана щось вирішувати зі своїми боргами та домовлятися із кредиторами. Якщо ж цього не буде зроблено, то рф чекає арешт активів держави, суди, обмеження на інвестиції та інше.

Наслідки дефолту для населення рф

Відсутність іноземних інвестицій. Інвестори ще тривалий період часу не захочуть вкладати кошти в росію. Водночас частина вже існуючого бізнесу через відплив інвестицій збанкрутіє, що спричинить зростання безробіття.

Федеральний бюджет країни-бензоколонки формується з трьох джерел: надходження від експорту (енергоносії та інше), податки та випуск держоблігацій. Якщо випуск держоблігацій припинеться, а надходження від експорту зменшаться, то зростуть податки для населення.

Режим економії — увімкнеться. Соціальні виплати будуть скорочені. Або ж «запустять друкарський верстат» та почнуть друкувати гроші, що призведе до емісії. Таким чином, рубль втратить купівельну спроможність, а інфляція — злетить.

Наразі суверенний борг росії, випущений у доларах та євро, становить приблизно $450 млрд (половина суми належить іноземцям). Однак, західні санкції унеможливили доступ рф до золотовалютних резервів на близько $300 млрд, які зберігалися в банках за кордоном. Це означає, щоб заплатити інвесторам, росія має використати «тверду» валюту, яка зберігається вдома, або ж оголосити дефолт за своїми зобов’язаннями.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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