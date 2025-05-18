США попереджають росію про санкції у разі відсутності прогресу в переговорах — Finance.ua

США попереджають росію про санкції у разі відсутності прогресу в переговорах
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що американський уряд просив законодавців дати їм «трохи часу» і не запроваджувати нових антиросійських санкцій для досягнення прогресу в переговорах між рф та Україною.
Про це він сказав в інтерв’ю для CBS News.
За його словами, із таким проханням зверталися до верхньої палати Конгресу, Сенату, раніше.
Тоді законодавці «намагалися дати президенту простір і час для переговорів». Але зараз, мовляв, росіян уже почали попереджати, що новий пакет санкцій проти них на етапі підготовки.
«Сенат у будь-якому разі діятиме. У минулому ми просили трохи часу, щоб подивитися, чи зможемо досягти певного прогресу в переговорах. Але ми також уже кілька тижнів чітко даємо зрозуміти російській стороні — ще 6 або 7 тижнів тому ми почали повідомляти їм, що така ініціатива готується», — пояснив держсекретар.
Він припустив, що відповідний законопроєкт матиме підтримку як у Сенаті, так і в нижній палаті Конгресу — Палаті представників.
«Ми неодноразово попереджали росіян майже два місяці, що ці санкції будуть, якщо не буде прогресу. І зараз це втілюється в життя. Це просто факт, про який ми попереджали росіян тижнями», — додав Рубіо.
Авторами законопроєкту про нові санкції проти росії є сенатор-республіканець Ліндсі Грем і сенатор-демократ Річард Блюменталь.
За їхніми словами, документ передбачає введення первинних і вторинних санкцій проти росії та людей, зокрема 500-відсоткових тарифів проти тих країн, які купують російські нафту та інші продукти.
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