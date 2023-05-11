США передадуть Україні кошти, конфісковані у російського олігарха — Finance.ua

США передадуть Україні кошти, конфісковані у російського олігарха
Сполучені Штати Америки вперше дозволили передачу конфіскованих російських активів для використання в Україні.
Про це заявив генеральний прокурор США Меррік Гарленд, пише Reuters.
За його словами, ще у 2022 році Мін'юст США звинуватило російського олігарха Костянтина Малофєєва в порушенні санкцій, які були накладені на росію після її вторгнення в Україну. У США заявили, що він фінансував росіян, які сприяли сепаратизму в окупованому Криму.
Гарленд нагадав, що тоді було оголошено про «арешт мільйонів доларів з рахунку у фінансовій установі США, пов’язаних з порушенням Малофєєвим санкцій». У лютому 2023 року було санкціоновано передачу цих грошей для використання в Україні.
«Хоча це перший переказ Сполученими Штатами конфіскованих російських коштів на відновлення України, він не буде останнім», — сказав Гарленд.
Нагадаємо, Костянтин Малофєєв — засновника телеканалу «Царгород». В рамках слідчих дій у США було конфісковано мільйони доларів, які лежали на рахунку одного з американських банків.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поділитися новиною