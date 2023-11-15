США нададуть $1 мільйон Міжнародному центру з розслідування воєнних злочинів рф — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

США нададуть $1 мільйон Міжнародному центру з розслідування воєнних злочинів рф

Казна та Політика
152
Міжнародний кримінальний суд в Гаазі
Міжнародний кримінальний суд в Гаазі, Фото: Everett Collection
Державний департамент США надасть $1 млн для підтримки діяльності Міжнародного центру із переслідування за злочин агресії проти України (ICPA), який було створено в Гаазі.
Про це йдеться у заяві речника Держдепартаменту США Метью Міллера.
Як наголошується, оскільки росія продовжує грубо порушувати міжнародне право, а війна диктатора володимира путіна з Україною продовжує призводити до надзвичайних страждань, «Сполучені Штати, як і раніше, зосереджені на роботі з Україною та міжнародним співтовариством, щоб притягнути до відповідальності тих, хто несе відповідальність за міжнародні злочини, вчинені в Україні».
Читайте також
«У рамках нашої непохитної прихильності територіальній цілісності та суверенітету України, а також сприянню всеосяжному правосуддю та притягненню до відповідальності за міжнародні злочини проти України та її народу Державний департамент США надасть $1 млн Міжнародному центру з із переслідування за злочин агресії проти України, який було створено в Гаазі при Євроюсті за підтримки Єврокомісії», — йдеться у заяві.
Як зазначається, ICPA сприятиме розслідуванню злочинів росії, надаючи Україні та країнам-партнерам майданчик для співпраці у створенні максимально переконливих доказів для майбутнього судового переслідування.
Читайте також
«Прокурори з різних правових систем, включно з нашими, вже працюють разом в ICPA, щоб зібрати й поділитися ключовими доказами, а також провести надійні та незалежні розслідування», — наголошується у заяві.
США також закликали інших підтримати ICPA та зробити свій внесок у міжнародні зусилля щодо забезпечення справедливості для України та відповідальності за війну росії.

Довідка Finance.ua:

  • Міжнародний центр із переслідування за злочин агресії проти України (ICPA) офіційно розпочав свою роботу 3 липня і діятиме на базі Євроюсту.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.