США нададуть $1 мільйон Міжнародному центру з розслідування воєнних злочинів рф — Finance.ua

США нададуть $1 мільйон Міжнародному центру з розслідування воєнних злочинів рф
Державний департамент США надасть $1 млн для підтримки діяльності Міжнародного центру із переслідування за злочин агресії проти України (ICPA), який було створено в Гаазі.
Про це йдеться у заяві речника Держдепартаменту США Метью Міллера.
Як наголошується, оскільки росія продовжує грубо порушувати міжнародне право, а війна диктатора володимира путіна з Україною продовжує призводити до надзвичайних страждань, «Сполучені Штати, як і раніше, зосереджені на роботі з Україною та міжнародним співтовариством, щоб притягнути до відповідальності тих, хто несе відповідальність за міжнародні злочини, вчинені в Україні».
«У рамках нашої непохитної прихильності територіальній цілісності та суверенітету України, а також сприянню всеосяжному правосуддю та притягненню до відповідальності за міжнародні злочини проти України та її народу Державний департамент США надасть $1 млн Міжнародному центру з із переслідування за злочин агресії проти України, який було створено в Гаазі при Євроюсті за підтримки Єврокомісії», — йдеться у заяві.
Як зазначається, ICPA сприятиме розслідуванню злочинів росії, надаючи Україні та країнам-партнерам майданчик для співпраці у створенні максимально переконливих доказів для майбутнього судового переслідування.
«Прокурори з різних правових систем, включно з нашими, вже працюють разом в ICPA, щоб зібрати й поділитися ключовими доказами, а також провести надійні та незалежні розслідування», — наголошується у заяві.
США також закликали інших підтримати ICPA та зробити свій внесок у міжнародні зусилля щодо забезпечення справедливості для України та відповідальності за війну росії.
Довідка Finance.ua:
- Міжнародний центр із переслідування за злочин агресії проти України (ICPA) офіційно розпочав свою роботу 3 липня і діятиме на базі Євроюсту.
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