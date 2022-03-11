США хочуть позбавити рф статусу постійного торгового партнера — Finance.ua
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США хочуть позбавити рф статусу постійного торгового партнера

11.03.2022, 11:19Світ
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Президент Джо Байден оголосить, що США разом із G7 та Європейським Союзом закликатимуть до скасування статусу «найбільшого сприяння» для росії, що передбачає постійні нормальні торговельні відносини в США.
Про це повідомляє портал CNN із посиланням на джерела.
Очікується, що кожна країна запровадить цей захід на основі своїх національних процесів. Джерела відзначили зусилля Конгресу зі скасування постійних нормальних торговельних відносин із РФ.
Байден оголосить про це у п’ятницю, а потім, як очікується, до Конгресу буде внесено відповідний законопроєкт.
Крім того, CNN повідомляв, що двопартійні переговори в Сенаті набувають форми, щоб зробити більш агресивні дії щодо торговельного статусу росії — після того, як Білий дім фактично пом’якшив ухвалений Палатою представників законопроєкт про заборону імпорту російської нафти, природного газу та вугілля до США.
Попередня редакція законодавства містила становище, яке призупиняло постійні нормальні торговельні відносини для росії та білорусі. Але Білий дім висловив стурбованість щодо цієї частини законопроєкту, і врешті-решт вона була вилучена.
Законопроєкт про заборону імпорту російських енергоносіїв, ухвалений Палатою представників у середу ввечері, просто закликав переглянути статус росії у Світовій організації торгівлі.
Скасування режиму нормальних торговельних відносин відкриє шлях до запровадження підвищених мит російський імпорт.
За матеріалами: Українські Новини
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