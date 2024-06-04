Сподівання на зниження облікових ставок стимулюють попит на облігації в усьому світі — Finance.ua

Сподівання на зниження облікових ставок стимулюють попит на облігації в усьому світі Сьогодні 20:20 — Фондовий ринок

Сподівання на зниження облікових ставок стимулюють попит на облігації в усьому світі

Світові облігації зросли повторюючи одноденний приріст казначейських облігацій США, оскільки ставки на швидке зниження процентних ставок Федеральним резервом посилили привабливість суверенного боргу.

Про це пише Bloomberg.

Прибутковість 10-річних облігацій Австралії та Нової Зеландії впала щонайменше на вісім базисних пунктів після того, як дані показали, що виробнича активність в США скоротилася в травні більш швидкими темпами, оскільки виробництво наблизилося до стагнації. Дохідність 10-річних облігацій Японії знизилася на два базисних пункти напередодні боргового аукціону на суму 2,6 трильйона єн (16,6 мільярда доларів), який відбудеться у вівторок. Південнокорейські цінні папери також зросли.

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Відновлений оптимізм щодо облігацій може бути перевірений найближчими днями, оскільки низка даних по зайнятості проллє світло на те, чи достатньо охолоджується ринок праці в США, щоб виправдати пом’якшення монетарної політики. Попередні ставки трейдерів на зниження ставки ФРС виявилися передчасними після того, як голова Джером Пауелл наголосив на необхідності отримати більше доказів того, що інфляція перебуває на стійкому шляху до цілі 2%, перш ніж знижувати вартість запозичень.

Рішення щодо процентних ставок Банку Канади та Європейського центрального банку також будуть в полі зору трейдерів.

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«Інвестори, схоже, із задоволенням збільшують ставки в міру того, як вони стають все ближчими і ближчими «, — сказав Роберт Томпсон, стратег з макроекономічних ставок в RBC Capital Markets в Сіднеї. «Але не тільки з боку ФРС — цього тижня, звичайно, мова йде про БПЦ і ЄЦБ, які, як ми, так і ринки очікуємо, розпочнуть цикли скорочення ставок».

Прибутковість 10-річних казначейських облігацій зросла на два базисних пункти до 4,41% у вівторок після зниження на 11 базисних пунктів у понеділок. Майбутні дані по відкриттю нових робочих місць в США у вівторок також можуть сприяти відновленню попиту на облігації, якщо цифри будуть відповідати очікуванням економістів.

«Минулого тижня облігації подешевшали, — сказав Мартін Веттон, керівник відділу ринкової стратегії в Westpac Banking Corp. — Останнім часом було складно пов’язати два дні зростання ринків з фіксованою дохідністю поспіль, але ми щойно це зробили».

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