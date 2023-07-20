Сплату ЄСВ для ФОП залишили добровільною до кінця воєнного стану — Finance.ua
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Сплату ЄСВ для ФОП залишили добровільною до кінця воєнного стану

Особисті фінанси
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Сплату ЄСВ для ФОП залишили добровільною до кінця воєнного стану
Сплату ЄСВ для ФОП залишили добровільною до кінця воєнного стану
30 червня 2023 року парламент в цілому проголосував за відміну пільгової податкової ставки у 2% (законопроєкт № 8401).
Зараз законопроєкт уже направлено на підпис президенту, на сайті Ради вже є текст із підписом голови парламенту. Тож уже можна робити висновок про те, що добровільну сплату ЄСВ для фізосіб-підприємців (ФОПів) лишили до кінця воєнного стану, як повідомляє Telegram-канал «Твій бухгалтер».
  • Цей законопроєкт відомий зокрема тим, що скасовує пільгову ставку в 2% від суми доходу, але він скасовує іще кілька правил, повертає деякі штрафи та перевірки, наприклад, відновлюється застосування штрафів та пені з ЄСВ.
  • Але важливу пільгу для ФОП усіх груп залишили: можливість добровільної сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) до кінця дії воєнного стану. Йдеться про сплату ЄСВ за себе.
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Як зазначається, зміни до розділу 8 Закону 2464-VI про ЄСВ не вносилися, як і раніше, у пункті 9−19 розділу «Перехідні положення» закону йдеться про те, що «тимчасово, з 1 березня 2022 року до припинення або скасування воєнного стану в Україні та протягом дванадцяти місяців після припинення або скасування воєнного стану, особи, зазначені у пунктах 4, 5 та 5−1 частини першої статті 4 цього Закону, мають право не нараховувати, не обчислювати та не сплачувати єдиний внесок за себе». Під «особами» маються на увазі фізособи-підприємці на спрощеній системі оподаткування.
Нагадаємо, ФОП 3-ї групи платять ЄСВ у розмірі 22% від мінімальної зарплати, що зараз дорівнює 1474 грн на місяць. Раз на рік ФОП 3-ї групи мають декларувати сплачений за рік ЄСВ і вказувати його суми в ті місяці, коли вони його платили.
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За матеріалами:
Ain.Ua
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