SpaceX Ілона Маска допоможе криптовалютам стати надійнішими — Finance.ua

Компанія SpaceX Ілона Маска успішно запустила на орбіту за допомогою ракети-носія Falcon 9 перший криптосупутник Crypto1, створений компанією Cryptosat.
За габаритами цей супутник можна порівняти зі звичайною чашкою для чаю, однак він забезпечить захищену від несанкціонованого доступу платформу, з якої можна буде запускати програми на основі блокчейна та інших протоколів Web3. Тобто, супутник шифрує вхідний і вихідний сигнали, а із Землею спілкується через радіочастоти.
Основним завданням супутника стане захист блокчейнів та web3 рішень. І рівень надійності дякуючи цьому буде майже абсолютним. Адже щоб вплинути на гаджет, що шифрує дані, доведеться відправитися в космос і дістатися до супутника.
Подібне рішення на основі радіочастот використовують розробники криптовалюти Dogecoin — нещодавно стало відомо про тестування перших транзакцій без участі традиційних інтернет-мереж.