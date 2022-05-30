SpaceX Ілона Маска допоможе криптовалютам стати надійнішими — Finance.ua
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SpaceX Ілона Маска допоможе криптовалютам стати надійнішими

Вчора 00:39Фінтех і Картки
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Компанія SpaceX Ілона Маска успішно запустила на орбіту за допомогою ракети-носія Falcon 9 перший криптосупутник Crypto1, створений компанією Cryptosat.
За габаритами цей супутник можна порівняти зі звичайною чашкою для чаю, однак він забезпечить захищену від несанкціонованого доступу платформу, з якої можна буде запускати програми на основі блокчейна та інших протоколів Web3. Тобто, супутник шифрує вхідний і вихідний сигнали, а із Землею спілкується через радіочастоти.
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Основним завданням супутника стане захист блокчейнів та web3 рішень. І рівень надійності дякуючи цьому буде майже абсолютним. Адже щоб вплинути на гаджет, що шифрує дані, доведеться відправитися в космос і дістатися до супутника.
Подібне рішення на основі радіочастот використовують розробники криптовалюти Dogecoin — нещодавно стало відомо про тестування перших транзакцій без участі традиційних інтернет-мереж.

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За матеріалами: noworries
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