SpaceX Ілона Маска допоможе криптовалютам стати надійнішими — Finance.ua

SpaceX Ілона Маска допоможе криптовалютам стати надійнішими

Вчора 00:39 — Фінтех і Картки

Компанія SpaceX Ілона Маска успішно запустила на орбіту за допомогою ракети-носія Falcon 9 перший криптосупутник Crypto1, створений компанією Cryptosat.

За габаритами цей супутник можна порівняти зі звичайною чашкою для чаю, однак він забезпечить захищену від несанкціонованого доступу платформу, з якої можна буде запускати програми на основі блокчейна та інших протоколів Web3. Тобто, супутник шифрує вхідний і вихідний сигнали, а із Землею спілкується через радіочастоти.

Читайте також Ілон Маск заявив, що SpaceX буде приймати оплату в Dogecoin

Основним завданням супутника стане захист блокчейнів та web3 рішень. І рівень надійності дякуючи цьому буде майже абсолютним. Адже щоб вплинути на гаджет, що шифрує дані, доведеться відправитися в космос і дістатися до супутника.

Подібне рішення на основі радіочастот використовують розробники криптовалюти Dogecoin — нещодавно стало відомо про тестування перших транзакцій без участі традиційних інтернет-мереж.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.