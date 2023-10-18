Собівартість iPhone 15 Pro Max досягла $558 — на 12% вище за iPhone 14 Pro Max Сьогодні 03:24 — Технології&Авто

Собівартість iPhone 15 Pro Max досягла $558 — на 12% вище за iPhone 14 Pro Max

Собівартість виробництва iPhone 15 Pro Max складає $558, що на 12% більше, ніж у минулорічного iPhone 14 Pro Max. Це робить iPhone 15 Pro Max найдорожчим у виробництві смартфоном Apple за всю історію компанії.

Про це повідомляє Wccftech.

Проте ця цифра не включає в себе інші витрати, такі як маркетинг, дослідження та розробка, логістика тощо. Тому реальна прибутковість Apple від продажу кожного iPhone 15 Pro Max є значно меншою, ніж можна було б очікувати.

Роздрібна ціна iPhone 15 Pro Max становить $1200 за версію з 256 ГБ пам’яті. Це означає, що собівартість його компонентів становить приблизно 47% від роздрібної ціни. Для порівняння, собівартість компонентів iPhone 14 Pro Max становила близько 42% від роздрібної ціни.

Загалом, собівартість смартфонів сімейства iPhone 15 на 8−16% вища, ніж у минулорічних моделей.

Найменша різниця в порівнянні з моделлю минулого року відзначається у моделі iPhone 15 Pro. Собівартість виробництва цієї моделі становить $523, що приблизно на 8% дорожче, ніж у iPhone 14 Pro.

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