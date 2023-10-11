Apple визнала наявність у «титанових» iPhone 15 фатального недоліку (фото) — Finance.ua
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Apple визнала наявність у «титанових» iPhone 15 фатального недоліку (фото)

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За два тижні з моменту дебюту на ринку лінійки iPhone 15 користувачі встигли зіткнутися з перегрівом пристроїв, здуттям АКБ і вигоранням дисплея. Наявність проблеми вигоряння екрана було визнано Apple лише після того, як вона стала масовою.
Для OLED-дисплеїв вигоряння пікселів є природним процесом. Це відбувається при тривалому відображенні на екрані статичного зображення. Як правило, пікселі вигорають через кілька років експлуатації мобільного пристрою. У випадку з новими айфонами це сталося за два тижні.
Купертинська корпорація визнала вигоряння дисплея гарантійним випадком. Таким чином, власники смартфонів із цим дефектом можуть обміняти їх на нові в сервісних центрах. З моменту придбання пристрою має минути не більше двох тижнів. При цьому факт браку має бути доведений під час експертизи.
Apple визнала наявність у «титанових» iPhone 15 фатального недоліку (фото)
В Apple стверджують, що вигоряння екрана є наслідком системної помилки. Найближчим часом корпорація презентує апдейт, після встановлення якого з екрана зникнуть усі артефакти.
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За матеріалами:
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