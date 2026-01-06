Служба у Силах оборони: зарплати, пропозиція та попит у 2025 Сьогодні 09:03 — Особисті фінанси

Служба у Силах оборони: зарплати, пропозиція та попит у 2025

Військовий рекрутинг залишається одним із популярних напрямів у категорії, демонструючи високий попит на фахівців по всій країні. Серед вакансій у цій категорії найбільш затребуваними є оператори БПЛА, водії, бойові медики та стрільці.

Про це повідомляють аналітики OLX Робота

У листопаді 2025 року медіанна зарплата у Силах оборони становила 70,5 тис. грн проти 70,3 тис. грн у листопаді 2024 року. Кількість оголошень з вакансіями сягнула 5 861, що на 238% більше, ніж у 2024. Відгуків на вакансії — на 6,2% менше, ніж у листопаді 2024 року. Найбільше зростання пропозицій роботи у Силах оборони зафіксовано у Кіровоградській та Запорізькій областях.

Медіанні зарплати на вакансії у Силах оборони

У листопаді 2025 року медіанні зарплати на вакансії Сил оборони в більшості регіонів демонстрували незначні коливання. Найбільше зростання зафіксовано в Івано-Франківській області, де зарплата зросла до 110,5 тис. грн, що на 47% більше, ніж у листопаді 2024 року (75 тис. грн).

У більшості областей відбулося незначне зростання медіанних зарплат до 1%, або збереження рівня 2024 року. Падіння ж на 1−7% зафіксовано у Львівській, Закарпатській, Волинській, Чернівецькій, Дніпропетровській та Вінницькій областях, де зарплати у листопаді 2025 року становили 70−71,5 тис. грн.

Вакансії у Силах оборони

Найбільший приріст кількості вакансій зафіксовано у Кіровоградській та Запорізькій областях. У листопаді 2025 року було 99 та 259 вакансій відповідно, що в 12 разів більше, ніж у листопаді 2024. До пʼятірки регіонів із найбільшим приростом кількості вакансій також увійшли:

Чернівецька область — 87 вакансій у листопаді 2025 року проти 13 у листопаді 2024 (більше у 7 разів);

Миколаївська область — 241 вакансія у листопаді 2025 року проти 37 (більше у 7 разів);

Вінницька область — 109 вакансій у листопаді 2025 року проти 18 (більше у 6 разів).

Найменший приріст вакансій у листопаді 2025 року порівняно з листопадом 2024 зафіксовано у Закарпатській області — 91 вакансія проти 57 (більше у 1,5 раза).

Попит на вакансії у Силах оборони

Найпопулярніші вакансії за відгуками користувачів платформи: служба в тилу (підрозділ забезпечення та охорони Сил ТрО ЗСУ), оператор БПЛА, стрілець-зенітник ППО.

У листопаді 2025 року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, спостерігалось зростання кількості відгуків на вакансії в окремих областях. Найбільший приріст у відповідях на вакансії зафіксовано у:

Чернівецькій області — збільшення на 538% (порівнюючи листопад 2025 та листопад 2024);

Запорізькій області — збільшення на 83%;

Черкаській області — збільшення на 81%.

Водночас у деяких областях спостерігалося зменшення:

Херсонська область -78%;

Івано-Франківська область -59%;

Харківська область -34%.

У листопаді 2025 року медіанні зарплати на вакансії у Силах оборони суттєво не відрізнялись від зарплат листопада 2024, тоді як кількість оголошень на такі вакансії збільшилось по всій країні — подекуди більше ніж у 12 разів. Відгуків на вакансії стало більше лише в окремих областях, у більшості регіонів зафіксовано їхнє зниження.

