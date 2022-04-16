Словаччина збирається купити турецькі безпілотники Bayraktar — Finance.ua

Словаччина збирається купити турецькі безпілотники Bayraktar

Вчора 15:15

Словаччина веде переговори про закупівлю турецьких безпілотників Bayraktar TB2.

Про це заявив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Hurriyet Daily News.

«Роботи з придбання безпілотників для словацьких військових продовжуються. Сьогодні були хороші розмови з паном Байрактаром з Туреччини, а також тривають обговорення з іншими виробниками дронів », — написав Надь у Twitter.

Перевірені в боях безпілотники вже довели свої можливості у Лівії, Сирії та нагірно-карабахському конфлікті. Туреччина також продала Києву кілька партій Bayraktar TB2, які зараз використовуються у війні проти росії.

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