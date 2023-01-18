Скуповують житло, де це ще можливо: як росіяни впливають на світовий ринок нерухомості — Finance.ua

Скуповують житло, де це ще можливо: як росіяни впливають на світовий ринок нерухомості Сьогодні 19:36 — Нерухомість

Скуповують житло, де це ще можливо: як росіяни впливають на світовий ринок нерухомості

У 2022 році масовий потік забезпечених росіян, які втікали від мобілізації у країні-агресорці, спровокував справжній бум на житло в країнах, куди їм був дозволений в’їзд. Йдеться, зокрема, про ОАЕ, Туреччину та Грузію.

Приміром, росіяни лідирують серед нерезидентів, які купують нерухомість у Дубаї. В Туреччині ними придбано 16 312 будинків та квартир, інформує 24 Канал. Як це впливає на місцеві ринки — далі.

Росіяни стали лідерами з купівлі житла у Дубаї

Як пише Bloomberg, минулого року в Дубаї було зареєстровано понад 86 000 угод з продажу житла. За цей час тут було продано нерухомості на суму близько 208 мільярдів дирхамів (56,6 мільярда доларів).

Коментуючи цю новину, бізнесмен-мільярдер та засновник девелоперської компанії DAMAC Properties Хуссейн Саджвані зазначив , що через схожі тенденції вартість життя в Дубаї та ціни на ринку нерухомості продовжуватимуть зростати.

Вже зараз багато мешканців скаржаться, що ціни на оренду житла зросли за рік на 50%. Тому, на думку Саджвані, фактори, які стримують зростання зараз, можуть стати реальною небезпекою для країни у майбутньому.

Громадяни Туреччини борються з іноземцями

Також, за даними Турецького статистичного інституту, у 2022 році росіяни стали лідерами із придбання нерухомого майна у Туреччині. Всього за минулий рік вони купили 16 312 будинків і квартир. Для порівняння українці придбали в країні лише 2 574 об’єкти нерухомості. Загалом продаж житла в Туреччині іноземцям зріс на 15,2% за 2022 рік. Країні вдалося продати нерезидентам 67 490 об’єктів.

Підвищений попит призвів до підвищення орендних ставок та росту ціни на квартири — вартість нерухомості в Анталії зросла за останні два роки майже у 5 разів, а сума угоди перевищує середній дохід громадян у Туреччині. Близько 13 000 осіб вже підписали петицію, яка повинна заборонити іноземцям купувати та здавати в оренду житло.

Кількість угод зросла і в Грузії

З 1 січня до 9 вересня 2022 року росіяни придбали у Грузії понад 13 тисяч квартир. За цей час було зареєстровано право власності 12 335 громадян Росії на 15 164 будівлі, з них 13 262 — житлові квартири. За той же період право власності на 13 850 земельних ділянок у Грузії зареєстрували 10 975 росіян.

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При цьому міністерства юстиції Грузії поки що не називає точної кількості операцій, проведених із вересня по грудень 2022 року. Тож фактична кількість угод значно вища.

Приїзд тисяч громадян Росії збільшив вартість оренди квартир на 210% річних. Згідно із дослідженнями TBC Capital, зросла на 28% вартість квадратного метра у новобудовах, досягнувши показника у 1 037 доларів.

Ріст цін — не єдина проблема

Міграція росіян впливає на вартість нерухомості, але є й інша небезпека, зокрема, русифікація регіонів, де з’являються їхні поселення.

«Багато покупців із росії подають заяву на отримання громадянства», — зазначив турецький забудовник Алі Кемаль Гурдал.

Закономірно, чим більше росіян переїжджатиме у ту чи іншу країну, тим більше вони можуть тиснути на кінцеві рішення міжнародних організацій. Приміром, заборона на придбання громадянами Росії нерухомості в Європі, яку раніше розглядали як один з можливих обмежувальних заходів, не увійшла до санкційних пакетів ЄС через принципову позицію Кіпру. За останніми даними, 50 тисяч мешканців острівної держвави є російськомовними.

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