Росіяни у 2022 році переказали до Грузії понад рекордну суму — Finance.ua

Росіяни у 2022 році переказали до Грузії понад рекордну суму Сьогодні 04:23 — Світ

Торік росіяни переказали до Грузії понад два мільярди доларів, загалом у країну з-за кордону надійшло понад 4,3 млрд доларів.

Про це повідомляє проєкт «Радіо Свобода» «Радио «Эхо Кавказа» з посиланням на дані Нацбанку Грузії.

Так, у грудні минулого року системами грошових переказів у Грузію надійшло 535,3 млн доларів США (1438,5 млн ларі) — це на 133,2% більше за аналогічний показник грудня 2021 року, повідомили в Національному банку Грузії.

"Більшу частину, 317,31 млн доларів США, у грудні 2022 року було переказано з російської федерації. Для порівняння — у грудні 2021 року з рф надійшло 39,70 млн доларів.

На другому місці за переказами в грудні 2022 року Італія — 43,2 млн доларів. Третє місце посідають США — 34,30 млн доларів", — йдеться у повідомленні.

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Далі йдуть Греція — 20,67 млн доларів, та Ізраїль — 19,05 млн доларів.

Зазначається, що грошові перекази з рф значно зросли після початку війни в Україні та прибуття до Грузії російських громадян. До березня з росії в Грузію переказували до 30 мільйонів доларів, але вже в травні показник зріс більш ніж удесятеро, сягнувши майже 314 мільйонів.

Надалі сума переказів зменшувалася, але з вересня, після оголошення мобілізації в росії та другої хвилі переїзду росіян до Грузії, обсяги переказів знову зросли.

Загалом протягом 2022 року в Грузію переказали 4,37 млрд доларів, майже половина з яких надійшла з росії (2,067 млрд доларів).

Економічна Правда За матеріалами:

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