Грузія відправила до України 25 потужних генераторів — Finance.ua
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Грузія відправила до України 25 потужних генераторів

Казна та Політика
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Грузія відправила до України 25 потужних генераторів
Грузія відправила до України 25 потужних генераторів, Фото: georgia.mfa.gov.ua
Уряд Грузії закупив та передав Україні 25 промислових генераторів електроенергії потужністю від 150 до 500 кВт.
Про це повідомило посольство України в Грузії.
«21 грудня 2022 року Тимчасовий повірений у справах України в Грузії Андрій Касьянов разом із заступником міністра економіки та сталого розвитку Грузії Ромео Мікаутадзе взяв участь у церемонії завантаження 25 потужних (від 150 до 500 кВт) генераторів електроенергії, загальною вартістю більше 1.4 млн ларі, придбаних урядом Грузії для подальшої відправки в Україну», — йдеться у повідомленні.
Мова йде про генератори промислового призначення, які можна використовувати для забезпечення безперебійної роботи лікарень, теплових енергоцентралей та електростанцій, насосних агрегатів для постачання питної води та інших життєво важливих об’єктів.
«Завдяки допомозі та підтримки наших друзів та союзників, у тому числі, з братньої Грузії, ми виграємо цю битву зі світовим злом — російським фашизмом. Жодні крилаті чи балістичні ракети, ударні БПЛА та дрони-камікадзе, які наразі майже щодня запускають військові злочинці путінської росії по житлових будинках та електростанціях, не здатні поставити народ України на коліна, а тільки зміцнюють нашу наснагу до повної та безповоротної перемоги над російськими загарбниками», — заявили в українському посольстві.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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