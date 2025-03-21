Скільки заробив екіпаж Boeing Starliner за 9 незапланованих місяців на орбіті — Finance.ua

Скільки заробив екіпаж Boeing Starliner за 9 незапланованих місяців на орбіті Сьогодні 17:46 — Світ

Фото: Астронавтка Суніта Вільямс/NASA

Астронавтам NASA Суні Вільямс і Бутчу Вілмору, які у рамках першого тестового польоту корабля Boeing Starliner вимушено провели на орбіті 286 днів замість 8, не заплатили компенсації. Проте вони отримали по 5 доларів на день за «непередбачувані витрати».

«Перебуваючи в космосі, астронавти NASA мають офіційні накази про відрядження як федеральні службовці. Це означає, що вони не отримували оплати за понаднормову роботу, відпустки, чи компенсації за небезпеку за тривале перебування», — підтвердив речник Управління місій NASA з космічних операцій Джимі Рассел.

Єдиними додатковими виплатами були 5 доларів на день для компенсації непередбачених витрат. Управління загальних служб США (GSA) включає до переліку таких витрат комісії та чайові, які платять працівникам, що приймають та несуть багаж, а також обслуговуючому персоналу у готелях та на пасажирських кораблях.

У зв’язку з цим екіпаж Boeing Starliner окрім стандартної річної зарплатні у розмірі 152 258 доларів отримає додаткові 1430 доларів за 286 днів, вимушено проведених на борту Міжнародної космічної станції.

Мільйони людей по всьому світу мріють стати астронавтами і полетіти у космос, однак лише одиниці досягають успіху у цьому.

«Немає жодної плати за ризик, немає понаднормових, немає робочого часу. Немає фінансового стимулу залишатися в космосі довше», — визначає учасник двох космічних місій, астронавт Майк Массіміно.

Між тим Бутч Вілмор зазначив, що саме перебування у космосі робить його щасливим.

«Мені подобається бути у космосі. Це просто весело, розумієш? Ми не почувались покинутими, не почувались застряглими, не відчували себе на мілині», — додав Вілмор.

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Як зазначив керівник місії NASA з космічних операцій та колишній астронавт Кен Бауерсокс, кожного астронавта вчать не думати про те, коли він повернеться на Землю. Вони мають думати про те, наскільки добре йде місія і чи можна буде затриматись у космосі надовше.

Протягом періоду вимушеного очікування на борту Міжнародної космічної станції Суні Вільямс і Бутч Вілмор займались проведенням важливих досліджень, перевіркою обладнання, та брали участь в обслуговуванні МКС. Зокрема, Вілмор брав участь у налаштуванні нового шлюзу, а Вільямс встановила абсолютний рекорд серед жінок-астронавтів за кількістю часу, проведенного у відкритому космосі, пробувши поза межами МКС 62 години і 6 хвилин. Вона також стала першою жінкою-астронавтом, яку сфотографували з Землі під час виходу у відкритий космос.

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