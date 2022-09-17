Скільки зараз коштує житло у котеджних містечках України (інфографіка) — Finance.ua

Скільки зараз коштує житло у котеджних містечках України (інфографіка) Сьогодні 09:35 — Особисті фінанси

Скільки зараз коштує житло у котеджних містечках України (інфографіка)

Зростання чи падіння попиту на нерухомість в котеджних містечках в умовах війни залежить від регіону, місця розташування, віддаленості від міста, готовності, типу нерухомості і віддаленості від місць бойових дій. Однак експерти помічають нову тенденцію: клієнти цікавляться більш відомими містечками, які давно на слуху у покупців.

Про це розповів директор консалтингової компанії «РеалЕкспо», керівник порталу заміської нерухомості Zagorodna.com Віктор Коваленко під час прес-ланчу, організованого командою Looqme

У західних регіонах України попит на котеджі на початку війни впав на 20-79%, а от в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській областях він відновився: є попит на недорогі таунхауси з ремонтом серед переселенців із Харківської та Миколаївської областей.

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У центральній Україні попит впав від 50 до 70%. Аналіз кількох районів Київської області показав, що попит у Броварському та Бориспільському районі знизився від 20 до 80%, а у Васильківському — на 100%. Це пов’язано з тим, що у цьому районі будується багато котеджних містечок з типом нерухомості «котедж», які є дуже дорогими і на сьогодні попитом не користуються.

Забудовники кажуть, що інтерес до котеджних містечок є, покупці навіть приходять на перегляди, але до угод справа доходить рідко.

Крім того, є великий відкладений попит: покупці чекають на обвал ринку і падіння цін, щоб інвестувати з вигодою для себе. Також в умовах війни і невизначеності люди бояться інвестувати в будинки.

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