Скільки українських угідь в оренді або у власності у росіян: дані "Опендатабот" — Finance.ua

Скільки українських угідь в оренді або у власності у росіян: дані "Опендатабот"

Вчора 12:02 — Казна та Політика

Скільки українських угідь в оренді або у власності у росіян: дані "Опендатабот"

Понад 26 тис. українських земельних ділянок орендують компанії із власниками з рф.

Про це свідчать дані платформи для роботи з відкритими даними «Опендатабот».

«Опендатабот провів дослідження ринку землі, що обробляється або належить компаніям, які мають хоча б одного власника — резидента рф, фізичну або ж юридичну особу. Загалом ми виявили 26 750 ділянок в оренді та 1002 — у власності таких компаній», — сказано в повідомленні.

Інфографіка: Опендатабот

Загальна площа таких ділянок — понад 160 тисяч гектарів в оренді та 32 тисячі гектарів у власності.

Загальна площа сільськогосподарських земель в Україні складає понад 42 млн гектарів.

Таким чином, площа ділянок, що орендуються або належать таким компаніями, становить близько 0,5%.

Таблиця: Опендатабот

Довідка Finance.ua:

раніше Опендатабот перевірив дані з Єдиного державного реєстру та підрахував кількість активних компаній, серед власників, засновників або ж кінцевих бенефіціарів яких є хоча б один громадянин або резидент російської федерації чи республіки білорусь. Станом на 24 лютого таких компаній було 16 896.

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