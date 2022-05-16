Скільки українських угідь в оренді або у власності у росіян: дані "Опендатабот" — Finance.ua

Скільки українських угідь в оренді або у власності у росіян: дані "Опендатабот"
Понад 26 тис. українських земельних ділянок орендують компанії із власниками з рф.
Про це свідчать дані платформи для роботи з відкритими даними «Опендатабот».
«Опендатабот провів дослідження ринку землі, що обробляється або належить компаніям, які мають хоча б одного власника — резидента рф, фізичну або ж юридичну особу. Загалом ми виявили 26 750 ділянок в оренді та 1002 — у власності таких компаній», — сказано в повідомленні.
Інфографіка: Опендатабот
Загальна площа таких ділянок — понад 160 тисяч гектарів в оренді та 32 тисячі гектарів у власності.
Загальна площа сільськогосподарських земель в Україні складає понад 42 млн гектарів.
Таким чином, площа ділянок, що орендуються або належать таким компаніями, становить близько 0,5%.
Таблиця: Опендатабот
Довідка Finance.ua:
раніше Опендатабот перевірив дані з Єдиного державного реєстру та підрахував кількість активних компаній, серед власників, засновників або ж кінцевих бенефіціарів яких є хоча б один громадянин або резидент російської федерації чи республіки білорусь. Станом на 24 лютого таких компаній було 16 896.