В Опендатабот підрахували, скільки компаній в України належать росіянам та білорусам — Finance.ua

В Опендатабот підрахували, скільки компаній в України належать росіянам та білорусам

Вчора 09:50 — Фондовий ринок

Опендатабот перевірив дані з Єдиного державного реєстру та підрахував кількість активних компаній, серед власників, засновників або ж кінцевих бенефіціарів яких є хоча б один громадянин або резидент російської федерації чи республіки білорусь. Станом на 24 лютого таких компаній було 16 896.

Про це повідомляє Опендатабот, платформа для роботи з відкритими даними, посилаючись на дані ЄДР.

Примітки щодо наявності російського/білоруського власника вже з’явилися у картці компанії в чатботі Опендатабота, на сторінці про компанію на нашому сайті, а також в АРІ для банків та фінансових установ.

Як перевірити власника чи бенефіціара компанії?

Відкрийте чатбот або застосунок Опендатабота. Надішліть боту назву компанії або ж її код. Якщо серед власників компанії є російські/білоруські громадяни, у картці компанії це буде позначено.

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