В Опендатабот підрахували, скільки компаній в України належать росіянам та білорусам — Finance.ua

Опендатабот перевірив дані з Єдиного державного реєстру та підрахував кількість активних компаній, серед власників, засновників або ж кінцевих бенефіціарів яких є хоча б один громадянин або резидент російської федерації чи республіки білорусь. Станом на 24 лютого таких компаній було 16 896.
Про це повідомляє Опендатабот, платформа для роботи з відкритими даними, посилаючись на дані ЄДР.
Примітки щодо наявності російського/білоруського власника вже з’явилися у картці компанії в чатботі Опендатабота, на сторінці про компанію на нашому сайті, а також в АРІ для банків та фінансових установ.
Як перевірити власника чи бенефіціара компанії?
Відкрийте чатбот або застосунок Опендатабота.
Надішліть боту назву компанії або ж її код.
Якщо серед власників компанії є російські/білоруські громадяни, у картці компанії це буде позначено.