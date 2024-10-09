Скільки українців вже оформили картку для «Національного кешбеку» — Finance.ua

Скільки українців вже оформили картку для «Національного кешбеку» Сьогодні 09:30 — Фінтех і Картки

Скільки українців вже оформили картку для «Національного кешбеку»

21% опитаних українців оформили банківську картку для участі в програмі «Національний кешбек».

Про це свідчать дані опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.

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«Рівень участі у програмі тим вищий, чим вищий рівень добробуту респондентів (від 14% серед тих, хто відповів, що їх родина „ледве зводить кінці з кінцями“ до 24,5% серед тих, хто відповідає, що „живе забезпечено“)», — зазначають автори дослідження.

Також він зростає із зростанням освітнього рівня респондентів (від 12% серед тих, хто має неповну або загальну середню освіту, до 28% серед тих, хто має вищу освіту). У програмі беруть участь лише 12% людей старшого (60 і більше років) віку, тоді як і в інших вікових групах — від 22% до 29%.

Відповідаючи про головну причину, чому вони не оформили банківську карту для участі в цій програмі, більшість із тих, хто не бере в ній участі (або 40% усіх опитаних), назвали причиною відсутність інформації про програму.

14% серед усіх опитаних вважають, що участь у цій програмі їм нічого не дасть, 8% просто ще не встигли оформити банківську картку для участі в програмі, але збираються це зробити пізніше.

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5% респондентів назвали головною причиною те, що їм незрозуміло, як саме потрібно оформлювати цю картку, і 2% — що процедура участі у програмі є надто складною.

2% респондентів взагалі не користуються банківськими картками. 0,7% опитаних відповіли, що рідко купують українські товари.

Неучасть у програмі «Національний кешбек» через відсутність інформації про неї частіше пояснюють жителі Південного (53,5%) та Західного (47%) регіонів. Чим нижчий рівень освіти респондентів, тим частіше вони вказують на цю причину (від 30% серед тих, хто має вищу освіту, до 50% серед тих, хто має неповну або загальну середню освіту).

Також цю причину частіше називають представники найстаршої вікової групи (52%, тоді як в інших вікових групах — від 30% до 40%) та люди з низькими доходами (46% серед тих, хто відповів, що їх родина «ледве зводить кінці з кінцями» і 30,5% серед тих, хто відповідає, що «живе забезпечено»). Серед жителів сіл та селищ її назвали 47%, тоді як серед жителів міст — 36%.

Чим вищим є рівень добробуту респондентів, тим частіше вони вважають, що участь у цій програмі їм нічого не дасть (частка таких зростає від 10% серед тих, хто відповів, що їх родина «ледве зводить кінці з кінцями» до 18% серед тих, хто відповідає, що «живе забезпечено»). Тоді як серед представників найбіднішої групи більшою, ніж по масиву опитаних загалом, є частка тих, хто взагалі не користується банківськими картками (7%).

Довідка Finance.ua:

«Національний кешбек» — це державна програма підтримки українських виробників, у межах якої громадяни можуть отримати 10% від вартості придбаних вітчизняних товарів;

щоб долучитися до «Національного кешбеку», потрібно зайти в мобільний застосунок «Дія» в розділ «Сервіси» та обрати відповідну програму. Далі сервіс запропонує перелік банків для відкриття картки. Якщо картка вже є, то в застосунку треба буде її обрати;

розмір кешбеку становить 10% від ціни придбаного українського товару. Загалом за місяць максимально можна назбирати 3 тис. грн кешбеку. Тобто, навіть купивши українських товарів на суму понад 30 тис. грн на місяць, людина зможе отримати лише 3 тис. грн.



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