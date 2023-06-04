Скільки українців планують повернутися з Польщі додому — Finance.ua

Скільки українців планують повернутися з Польщі додому Сьогодні 21:08 — Особисті фінанси

Дві третини українців, які перебувають у Польщі, планують повернутися в Україну. 30% втікачів від війни мають намір залишитися у цій країні.

При цьому половина українців планують отримати тимчасову посвідку на проживання, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на дані міграційної платформи EWL.

У новому соціологічному дослідженні «Громадяни України на польському ринку праці. Нові виклики і перспективи» EWL спільно із Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету дослідили настрої громадян України щодо повернення додому у ближчий час чи в довгостроковій перспективі.

Серед опитаних було 40% втікачів від війни, а 60% - довоєнних мігрантів. Серед учасників опитування 67% склали жінки (92% - серед респондентів з числа біженців). Половина опитаних приїхали в Польщу з дітьми. Добре володіють польською мовою — 35% респондентів.

Більшість українців сказали про плани повернутися в Україну з часом — таких 62%. Назавжди залишитися у Польщі хочуть 30% біженців. 50% респондентів мають намір отримати посвідку на тимчасове проживання.

Серед причин повертатися додому українці називали хвилювання за близьких в Україні, брак грошей та проблеми з пошуком роботи, доступ до медицини і незнання польської мови. Мову не знають 25% біженців та 10% довоєнних мігрантів.

На користь вибору Польщі як країни проживання називалися такі фактори: друзі та знайомі в цій країні, культурна і мовна схожість, доброзичливість поляків, легший пошук роботи.

Опитування громадян України, які проживають у Польщі, проводилося 4−13 березня 2023 року у понад десяти польських містах. Участь у дослідженні взяли 500 повнолітніх громадян України.

До речі, у Finance.ua з’явилась своя сторінка в Instagram. Підписуйтесь — буде яскраво, цікаво і корисно для вашого 👛 гаманця. 👇Доєднуйтесь до Instagram Finance.ua

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.