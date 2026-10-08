Скільки насправді приносить нерухомість у 2026 році? 8% безпеки проти 15% ризику

12−15% річних від інвестицій у нерухомість можуть бути реальною дохідністю. Інколи за красивим відсотком можуть стояти реальні розрахунки, а інколи — надто оптимістичні прогнози та маркетингові обіцянки.

Про це у відео для Finance.ua розповів девелопер, співзасновник та CEO Fero Development Віктор Забоєнко. Він пояснив, як інвестору перевірити обіцяну дохідність і на які цифри у фінансовій моделі варто дивитися в першу чергу.

Чи реально заробляти 12−15% на нерухомості

За словами Забоєнка, дохідність на рівні 12−15% річних у нерухомості справді може бути реальною. Тому автоматично вважати будь-яку пропозицію з дохідністю понад 10−12% шахрайством не варто.

Такі показники можуть з’являтися, наприклад, на новому ринку або завдяки ексклюзивній концепції, яку складно повторити. Також на дохідність може впливати використання кредитного фінансування.

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Водночас висока дохідність майже завжди означає і вищі ризики. Тому головне питання для інвестора — не просто «скільки обіцяють», а за рахунок чого саме формується ця цифра.

«Реальна, але не у всіх, хто обіцяє таку дохідність, — вона нереально така буде. Здебільшого це фейк», — зазначає девелопер.

Красива цифра ще не означає реальний прибуток

Зрозуміти, наскільки реалістичною є заявлена дохідність, можна за фінансовою моделлю проєкту.

Якщо цифра побудована переважно на оптимістичних прогнозах — наприклад, на очікуванні зростання ринку чи туристичних потоків, — ризик помилитися значно вищий. Такі сценарії можуть справдитися, а можуть і ні.

Натомість реалістичнішу картину дає модель, у якій кожен показник можна перевірити.

Наприклад, дохідність може розраховуватися через чистий операційний дохід — NOI. Для цього враховують добову ставку, заповнюваність, витрати та податки.

Далі інвестор має можливість заглибитися в кожну цифру. Скільки коштуватиме персонал? Які комісії отримуватимуть оператори? Чому прогнозується саме така заповнюваність?

За словами Забоєнка, заповнюваність також можна порівнювати з конкурентами: дивитися на їхні показники, звіти та дані об’єктів, які працюють поруч.

Так само варто перевіряти заявлену ціну оренди. Якщо інвестору кажуть, що об’єкт можна здавати за певною ставкою, потрібно подивитися, за скільки аналогічні об’єкти здаються на тому самому ринку.

Як самостійно порахувати дохідність

Забоєнко радить дивитися на фінансову модель у два етапи.

Перший — швидкий розрахунок. Інвестор має оцінити, скільки нерухомість потенційно може приносити, яку заповнюваність закладають, які будуть витрати, який формується NOI та які податки потрібно сплатити.

— швидкий розрахунок. Інвестор має оцінити, скільки нерухомість потенційно може приносити, яку заповнюваність закладають, які будуть витрати, який формується NOI та які податки потрібно сплатити. Якщо базова модель виглядає логічною, можна переходити до другого рівня — перевіряти кожен окремий показник.

Тобто недостатньо побачити у презентації напис «15% річних». Потрібно розуміти, з яких ставок, кількості орендованих днів, витрат та інших показників складається ця цифра.

Саме деталізація фінансової моделі, за словами девелопера, допомагає зрозуміти, наскільки заявлена дохідність може бути реальною та які ризики за нею стоять.

Навіть хороша фінмодель не гарантує прибуток

Є й інші фактори, які можуть вплинути на результат інвестиції. Серед них Забоєнко називає ліквідність і безпеку об’єкта.

Навіть якщо на певний момент нерухомість показує хорошу потенційну дохідність, ситуація може змінитися. Наприклад, може виникнути перенасичення ринку, проблеми з пошуком робочої сили або змінитися інші показники, від яких залежить прибутковість.

У результаті може знизитися не лише дохідність самого об’єкта, а й можливість залучати нових інвесторів, гостей чи орендарів.

Тому для інвестора головною має бути не сама цифра 12%, 15% чи будь-який інший заявлений відсоток, а відповідь на питання: звідки він взявся і чи можна перевірити кожну складову цієї дохідності.